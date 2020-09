26 elever på Køge Handelsskole er konstateret smittet med covid-19.



Årsagen menes at være to fester - en konfirmation og en 18-års fødselsdag - der blev afholdt i Solrød forrige lørdag.

Det skriver SN.dk.

Derudover peges der også på en ølbong som synderen.



Blandt deltagerne til var mange af de unge elever på Handelsskolens 1. årgang - og nu er de alle blevet sendt hjem for at blive testet. Også en enkelt klasse på 2. årgang er blevet sendt hjem.



Til SN.dk fortæller skolens direktør Tim Christensen, at de unge til mindst en af festerne har haft gang i en såkaldt ølbong.



»Vi har stort set holdt skansen, men efter de to fester, er hele lortet eksploderet. Det er et alvorligt skridt, når vi inddæmmer og sender eleverne hjem, for vi er så glade for, at de unge kan møde ind. Det er en stor ulykke for dem, for os og deres uddannelse at sidde derhjemme, men vi tør ikke andet«, fortæller han til lokalmediet.

Han understreger, at hvis smitten kommer til at sprede sig til eleverne, der fortsat møder på handelsskolen, er han klar til indæmme denne smitte og dermed hjemsende flere elever.