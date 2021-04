En mand fra Roskilde Kommune fik en lørdag i april en glædelig nyhed. Han havde vundet 310 millioner kroner.

Nu fortæller Danske Spil, hvordan han blev danmarkshistoriens 2. største Eurojackpotmillionær.

»Han var ude at køre en tur med sin bror og var meget skeptisk til at starte med. Han troede jo, at jeg lavede fis med ham. Men jeg fik ham til at logge sig ind på sin spilkonto på telefonen, og der kunne han jo se, at det var rigtigt. Og så var der en del råben og skrigen i røret,« siger Vicki Lindahl Tillebæk, der arbejder i Danske Spils Kundecenter.

Han fortalte til hende, at det var en af de bedste dage i hans liv.

»Han fortalte, at han lige havde kørt forbi en Ferrari-forhandler, og havde talt med sin bror om, hvor vildt det kunne være at eje sådan en, så det skulle ikke undre mig, hvis de vendte om,« siger Vicki Lindahl Tillebæk, og hun fortsætter:

»Det var virkelig rørende at mærke de to brødres glæde. Vinderen fortalte, at familien altid har arbejdet virkelig hårdt for deres penge, så det var tydeligt, at dette var helt ubeskriveligt for dem.«

Den største gevinst i Danmark nogensinde er på 315.009.958 kroner. Den blev vundet af en person fra Helsingør.

I samme kommunen vandt en person i 2020 206.913.776 kroner.