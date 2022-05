Alle mennesker har en grænse.

Og for provokunstneren Uwe Max Jensen, som er kendt for at skide på gulve, pisse i skulpturer og vise sig nøgen i offentligheden, går den grænse åbenbart ved en tusch og lidt kontaktlim.

I hvert fald reagerede han voldsomt på den happening, der i fredags udspillede sig på Jorn Museet i Silkeborg, hvor værket »Den Foruroligende Ælling’ af Asger Jorn, blev udsat for hærværk.

»Det var grænseoverskridende og vildt ubehageligt at være vidne til,« siger han og fortsætter:

Asger Jorns værk »Den Foruroligende Ælling« efter 'modificering', som kunstneren bag selv kalder det. Vis mere Asger Jorns værk »Den Foruroligende Ælling« efter 'modificering', som kunstneren bag selv kalder det.

Lidt ligesom at kigge på et trafikulykke, hvor hjernen ikke helt kan følge med i, hvad der sker, men man samtidig har en pervers fascination af, hvad der udspiller sig.

Hærværket bestod i, at kunstneret Ibi-Pippi Orup klistrede et billede af sig selv fast på værket med kontaktlim og skrev sin signatur på billedet med en tusch.

Det blev hun anholdt for af politiet efterfølgende, og der skal nu køre en sag.

En sag, hvor Uwe Max Jensen meget vel kan blive indkaldt som vidne.

Gennem tiden har Uwe Max Jensen selv været på kant med loven i sin kunstneriske udfoldelse. Han er flere gange blevet tiltalt for blufærdighedskrænkelse. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2014) Foto: Claus Fisker Vis mere Gennem tiden har Uwe Max Jensen selv været på kant med loven i sin kunstneriske udfoldelse. Han er flere gange blevet tiltalt for blufærdighedskrænkelse. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2014) Foto: Claus Fisker

»Jeg skal jo nok passe lidt på, hvad jeg siger, for jeg ved ikke, om jeg bliver indblandet i sagen, så det er lidt ukogt af mig at sige for meget. Men jeg er jo også en kæmpe idiot, så nu gør jeg det alligevel.«

»I en snæver juridisk forstand, så er det nok hærværk, men min provokation handler mere om, at man piller ved en anden kunstners værk på den her måde. Det er ikke noget, jeg selv har praktiseret,« siger han.

Han forklarer, at det for ham at se er for tidligt at komme med en endelig kunstnerisk vurdering af happeningens værdi.

Den tror han først, man kan forstå om nogle år, hvor man enten kan dømme den inde eller udenfor skiven. Men den umiddelbare følelse er altså, at der er blevet pillet ved noget helligt, som både han og mange andre har reageret på med måben.

Her ser man Ibi-Pippi Orup klistre sit eget billede fast til Asger Jorns værk og skrive sin signatur på maleriet. Hun blev efterfølgende anholdt. Vis mere Her ser man Ibi-Pippi Orup klistre sit eget billede fast til Asger Jorns værk og skrive sin signatur på maleriet. Hun blev efterfølgende anholdt.

»Lige efter var min oplevelse, at det var over grænsen, men nu har jeg også hørt om nogle udtalelser, som Jorn selv har lavet omkring kunsten, som måske retfærdiggører, at man ændrer ved hans værk, som han har gjort det med andre tidligere værker,« siger Uwe Max Jensen og fortsætter:

»Det er simpelthen bare for tidligt at sige. Men de har da fået PR for alle pengene på museum Jorn.«