Når Donald Trump lander i Danmark den 2. september, vil et enormt sikkerhedsapparat omkring præsidenten træde i kraft.

Et sikkerhedsapparat, som Peter Dahl, ledende politiinspektør i København, har fået ansvaret for at organisere. Og han glæder sig til at komme i gang.

»Det er en rigtig god opgave, for det er det ultimative statsbesøg. Alt, hvad man kan komme i tanke om i forhold til sikkerhed, kommer i spil her. Vi kommer til at bruge hele orkestret,« siger Peter Dahl.

Med hele orkestret mener Peter Dahl alle grene af dansk politi og højst sandsynligt forsvaret, hjemmeværnet samt både PET og amerikanske Secret Service.

Lige nu venter Peter Dahl på det officielle program for statsbesøget.

»Vi er selvfølgelig i den helt tunge ende af opgaver, men hvor omfattende, det bliver, afhænger af programmet,« siger Peter Dahl:

»Jo flere steder, han skal opholde sig, og jo mere, han har tænkt sig at bevæge sig rundt, jo større vokser opgaven for os proportionelt.«

Der skal nemlig massiv bevogtning til, uanset hvor Donald Trump befinder sig.

Peter Dahl (til højre) står for bevogtningen af præsident Trump, når han kommer til Danmark. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Peter Dahl (til højre) står for bevogtningen af præsident Trump, når han kommer til Danmark. Foto: Bjarne Lüthcke

Også afspærring af alle veje, præsidenten kører på, kan blive aktuelt.

»Amerikanerne tager sikkerheden omkring deres præsident meget alvorligt. De har en dialog med PET, og PET er vores meget tætte samarbejdspartner,« siger Peter Dahl:

»Der vil være en massiv tilstedeværelse af politi alle de steder, Donald Trump opholder sig. Vi skal bevogte de korteger, han kører i. Vi skal bevogte hoteller, og så kan steder som Amalienborg og Christiansborg jo nok også komme i spil,« siger Peter Dahl.

På adresser som Christiansborg og Amalienborg vil særdeles prominente mennesker befinde sig i samme lokale - eksempelvis Dronning Margrethe, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump.

Men selvom det kan virke som en endnu tungere bevogtningsopgave, så er det faktisk en fordel, at de opholder sig på Amalienborg og Christiansborg.

»De steder kender vi jo særdeles godt i forvejen og har allerede planer for. De planer kan man så tage udgangspunkt i,« siger Peter Dahl.

Under alle omstændigheder mener Peter Dahl, at besøget vil være anderledes, end når de amerikanske præsidenter Bill Clinton, George Bush og Barack Obama har besøgt Danmark de seneste årtier.

»Trump er en anden slags præsident end dem, vi har haft besøg af tidligere. Nogle af dem er jo blevet modtaget som rockstjerner,« siger Peter Dahl:

Donald Trump kommer til Danmark. Det bliver en anden opgave, end da George Bush, Bill Clinton og Barack Obama besøgte Danmark, mener Peter Dahl. Foto: BRYAN WOOLSTON Vis mere Donald Trump kommer til Danmark. Det bliver en anden opgave, end da George Bush, Bill Clinton og Barack Obama besøgte Danmark, mener Peter Dahl. Foto: BRYAN WOOLSTON

»Det er ikke min umiddelbare vurdering – og jeg kan jo tage fejl – at han vil blive modtaget på samme måde. Så vi skal finde ud af, hvad vi står over for i forhold til demonstrationer. Og vi skal have indblik i, hvordan amerikanerne opfatter truslen mod deres præsident.«

Peter Dahl har nu en måned til at få sikkerhedsapparatet på plads.

Og selvom det er en stor opgave, er det ikke noget, der stresser ham.

»Vi har jo prøvet det her før, senest da præsident Macron besøgte Danmark. Så en måneds frist er helt fint. Jeg har håndteret besøg med under en måneds varsel før, så det klarer vi,« siger Peter Dahl.