Det er ikke mange succeshistorier, som vokser ud af de askegrå betonblokke på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Men torsdag morgen var det helt anderledes.

Der gik André Rogaczewski - en af Aalborg-ghettoens egne børn - på børsen med sit selskab Netcompany, som straks fik en markedsværdi på knap otte milliarder kroner og gjorde direktøren selv styrtende rig. Helt præcis - ifølge Netcompanys egne oplysninger - 658,8 millioner kroner rigere.

Ringer man til gamle folkeskolevenner og universitetslærere og spørger, så har den i dag 51-årige iværksætter, med over 1.700 ansatte i fem lande, fortjent hver en krone af sin succes.

»Han var virkelig en varm og dejlig fyr. Jeg husker ham også som utrolig flittig og den dygtigste i klassen,« siger Gitte Andersen, der gik i D-klassen på Tornhøjskolen i Aalborg sammen med André Rogaczewski.

Hun taler varmt om André Rogaczewski, som også dukkede op til klassens 25-års jubilæumsfest i 2009, selv om han for længst havde forladt barndommens gade i Nordjylland og havde travlt med sine forretninger.

»Vi havde også et godt øje til hinanden dengang,« siger Gitte Andersen med et grin.

Ikke overrasket over succes

Hun var hjemme hos ham i den beskedne lejlighed på Fyrkildevej flere gange. Men hvor mange i de udtryksløse boligblokke døjede med sociale problemer, var det ikke tilfældet i André Rogaczewskis familie.

“Det var en dejlig familie, og han havde virkelig søde forældre, som bakkede ham meget op,” siger Gitte Andersen og fortsætter:

»Jeg er ikke overrasket over, at det er gået ham så godt. Jeg troede også, at han ville nå langt i tilværelsen,« siger hun.

Christian Broberg gik i parallelklasse med André Rogaczewski på Tornhøjskolen og husker tydeligt den store, sympatiske dreng. Han forklarer, at Tornhøjskolen bar præg af, at der boede mange socialt belastede familier i området.

»Der var nogle børster indimellem. Også i den klasse. Og det sted, hvor han boede, var et af de steder, hvor man pakker samfundets laveste sammen. Men André var anderledes. Han var en ordentlig dreng og et oprigtigt menneske,« siger han.

Fyldte godt i klasselokalet

Efter folkeskolen fortsatte André Rogaczewski på Aalborg Katedralskole, inden han kastede sig over datalogi-studierne på Aalborg Universitetscenter, som det hed dengang. En studietid, som siden har givet ham udviklerkompetencer af softwareløsninger, som bl.a. borger.dk og snart afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.



Søren Lundbye-Christensen, der var universitetsvejleder for André Rogaczewski i matematik, husker tilbage på den unge udgave af André Rogaczewski:

»Han var en person, man lagde mærke til. Han havde en udstråling, der fyldte godt i klasselokalet. Hvis jeg skulle beskrive ham med et ord, ville det være: sjov. Han var én, man godt gad at hænge ud med,« fortæller den tidligere vejleder til B.T.

André Rogaczewski tilbragte folkeskoletiden på Tornhøjskolen i det østlige Aalborg. Her er han på øverste række nr. 2 fra højre. Vis mere André Rogaczewski tilbragte folkeskoletiden på Tornhøjskolen i det østlige Aalborg. Her er han på øverste række nr. 2 fra højre.

Søren Lundbye-Christensen husker, hvordan André Rogaczewski ikke var den klassiske 13-tals elev, der scorede topkarakter i alt, hvad han rørte ved. Til gengæld vidste alle, at André Rogaczewski på ingen måde var dum, og når Søren Lundbye-Christensen ser, hvordan hans tidligere matematikelev har klaret sig i dag, er han ikke overrasket.

Afslutningsvis husker Søren Lundbye-Christensen tilbage på, hvordan André Rogaczewski allerede i 20-års alderen både opførte sig og lignede en mand, der var klog på livet:

»Han havde det her sorte, bølgede hår og de bredeste bakkenbarter på kinderne. Han lignede et mix af Elvis og en hippie. På den fede måde,« siger den tidligere lærer.

Succesrig iværksætter og meningsdanner

I år 2000 grundlagde André Rogaczewski så virksomheden Netcompany sammen med Claus Jørgensen og Carsten Gomard. Over flere år voksede virksomheden støt. Da virksomheden senere vandt flere offentlige udbud, voksede omsætningen til mere end 400 millioner kroner årligt. André Rogaczewski var pludselig en storspiller i det danske erhvervsliv.

I dag er han medlem af Disruptionsrådet og har desuden ofte udtalt sig offentligt. Blandt andet har han skrevet et debatindlæg om, at unge mennesker bør skoles i digital dannelse i langt højere grad, som en reaktion på at over 1.000 danske unge blev sigtet i samme sag for at dele billeder, hvor en ung pige havde sex med sin kæreste. Han har også rost Dronningen for sin nytårstale. Så bliver det ikke mere dansk. Heller ikke for en gadedreng med polske aner.