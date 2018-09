Mette Hansen på 22 år og hendes mor Heidi var en torsdag eftermiddag på vej ned til supermarkedet i Randers for at handle ind til aftensmad. De nåede aldrig derned.

»Lige pludselig bliver jeg bare smidt frem i bilen, og jeg hører, at min mor klaskes op i instrumentbrættet ved siden af mig,« fortæller Mette, der dengang var 18 år.

Mette og Heidi holdt stille og ventede på, at de kunne dreje. De havde holdt der et minuts tid, for der var meget trafik den dag. Det havde bilen, der kom bag dem, ikke set.

Han havde øjnene på sin mobil og ikke på vejen.

Mette Hansen, der 19. marts 2015 var involveret i en trafikulykke.

Han kørte op bag i Mette og hendes mor 19. marts 2015. I dag har både Mette og Heidi store smerter i hoved, nakke og skulder.

»Min mor kunne slet ikke bevæge hovedet, og jeg var totalt i chok,« forklarer Mette.

Varige mén

Epinion har for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension undersøgt, hvor mange der bruger mobilen, når de kører med mere end 40 km/t.

Den viser, at 29 procent af danskerne bruger deres telefon, mens de kører bil.

Fakta Danskernes holdning til uopmærksomhed i trafikken Danskerne synes ikke, at det er acceptabelt at være uopmærksom i trafikken. 91% mener, at det er uacceptabet.

Af dem er der 31% der synes, det ikke er acceptabelt

Endnu flere synes, at det slet ikke er acceptabelt, nemlig 60%

Kun 6% synes, at det enten er helt acceptabelt eller acceptabelt. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Mette havde næsten ingen smerter de første to måneder efter ulykken.

»Pludselig fik jeg enormt ondt i nakken og hovedet. Nogle aftener kastede jeg op, fordi det gjorde så ondt,« fortæller hun.

Det viste sig, at Mette havde fået både migræne og spændingshovedpine som følger af sammenstødet.

I dag har hun dagligt smerter. Hun har dage, hvor hun har så ondt, at hun ikke kan andet end at ligge derhjemme.

Bilen kørte ind i Mette og Heidi på Rypevej i Randers. Foto: Privatfoto

»Nogle perioder har jeg meget ondt og har kvalme. Der kan jeg ikke overskue at skulle spise. Jeg sover også en del mere,« forklarer hun.

Ingen uddannelse?

Sygdommen har betydet, at der er meget, Mette ikke kan længere. Det går blandt andet ud over hendes præstation på social- og sundhedsassistent-studiet, hvor hun har meget fravær, fordi hun ofte må melde sig syg.

Faktisk vil Mette helst være frisør, og hun var også godt på vej før ulykken. Men hun endte med at stoppe. Hun kunne ikke gennemføre.

Om hun kan klare det nye studie, ved hun ikke, men hun ved, at hun ikke har tænkt sig at give op lige med det samme.

Foto: Rådet for Sikker Trafik

»Det vil være et nederlag. Det vil være endnu en ting, jeg ikke kan klare. Faktisk er jeg bange for, at jeg en dag ikke kan mere. Jeg vil ikke være sygemeldt, og jeg vil ikke på kontanthjælp. Folk, der er det, bliver set ned på og betragtet som nassere. Det vil jeg ikke.«

Mette tror også, at hun vil blive skør af at gå hjemme hver dag. Det er noget, hun vil kæmpe for aldrig at ende i.

Lisbeth Sahl, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, forklarer, at man ser en del af denne type ulykker, hvor førerens uopmærksomhed har resulteret i en ulykke, der har haft store konsekvenser for de involverede.

Hver tredje dødsulykke i trafikken skyldes uopmærksomhed, og den uopmærksomhed skyldes blandt andet, at vi er blevet afhængige af vores mobiltelefoner.

Døgnrapport fra politiet på dagen for ulykken.

»Jeg tror, det handler om, at vi skal have brudt den uheldige vane, mange danskere har, hvor de hele tiden skal være online på deres mobiltelefon. Får man en besked, så tjekker man den med det samme. Den adfærd tager mange med ind i bilen,« forklarer hun og fortsætter:

»SMS, Snapchat, Facebook, Instagram - det hører ikke til i trafikken.«

Venner falder fra

Ulykken er også gået ud over Mettes sociale liv. Det kræver nemlig meget af hende at ses med sine venner. Hun bliver hurtigt træt, og hun er bange for, at hvis hun giver udtryk for, at hun ikke har det godt, så vil de se hende som svag.

Det sidste, hun vil være, er svag.

Før uheldet kunne jeg nærmest alt, føler jeg. Jeg havde mange bolde i luften hele tiden. I dag forsøger jeg at have bolde i luften, men mange af dem falder til jorden Mette Hansen

»Når man flere gange har meldt fra, så ender man med ikke at blive inviteret mere. Nogle gange kan jeg godt føle mig alene og ensom. Jeg vil jo gerne være social, men jeg kan bare ikke,« fortæller hun.

Ulykken har ændret Mettes liv totalt. Og hun er faktisk vred. Vred over, at han ikke holdt øje, og vred over, at det lige var hende, der holdt der og ventede på, at hun kunne dreje en helt almindelig torsdag eftermiddag.

I dag føler hun, at hun kunne næsten alt før ulykken - sådan er det ikke længere.

»Før uheldet kunne jeg nærmest alt, føler jeg. Jeg havde mange bolde i luften hele tiden. I dag forsøger jeg at have bolde i luften, men mange af dem falder til jorden.«