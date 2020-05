Som ekspert i finansielle kriser blev han et kendt ansigt i medierne, da finansverdenen krakkede. Og han er stadig efterspurgt. Jesper Rangvid fylder 50 år.

Før finanskrisen brød løs i 2008, var han en anerkendt forsker og nyudnævnt professor i finansiering, men ikke bredere kendt i offentligheden.

Det ændrede sig dog nærmest fra den ene dag til den anden, da Jesper Rangvids ekspertviden om finanskriser gjorde ham til et kendt ansigt i tv og i aviserne.

Tirsdag 26. maj fylder professor Jesper Rangvid 50 år.

Jesper Rangvid kan uden at gå på kompromis med sin faglighed sætte ord på finanskrisens årsag og konsekvenser, så almindelige mennesker kan forstå det.

Den balance mestrer kun få, og det har givet ham status som en af mediernes foretrukne eksperter. Samtidig er han anerkendt af både forskerkolleger og det politiske system.

Sidstnævnte kom til udtryk, da han i kølvandet på finanskrisen i 2012 blev udnævnt til formand for et ekspertudvalg, der skulle undersøge, hvorfor finanskrisen ramte Danmark.

Det blev til den 488-sider lange rapport "Den finansielle krise i Danmark årsager, konsekvenser og læring".

Den rapport er dog aldrig i offentligheden kendt som andet end "Rangvid-rapporten".

At han fortsat er en meget populær kilde i medierne, vidner hans forskerprofil på CBS om. Her er 45 presseklip fra forskellige medier alene i første kvartal i år.

Herefter er der alene i april, hvor coronakrisen for alvor har sat pres på økonomien, 25 presseklip.

Her har journalister haft brug for Jesper Rangvid til blandt andet at sætte ord på dansk økonomi, hjælpepakker til banker og lavere afkast på investeringer.

Jesper Rangvid får først og fremmest sin forskning udgivet i anerkendte akademiske tidsskrifter indenfor sit felt, men han skriver derudover jævnligt kronikker og har sin egen blog.

Han er uddannet cand. polit. (økonom) fra Københavns Universitet. Siden skrev han en ph.d. om finansielle kriser ved Copenhagen Business School, CBS. Her blev han udnævnt til professor i finansiering i 2007.

Jesper Rangvid bor i Bagsværd, er gift og har to børn.

Når professoren har lagt regnemodellerne fra sig og holder fri, holder han af at løbe en tur. Det skal helst være en distance mellem 15 og 20 kilometer - en maraton er for lang, synes han.

/ritzau/