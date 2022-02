En mand fra Vejle fik sig noget af en overraskelse, da han fredag blev ringet op af Danske Spils kundeservice.

Faktisk benægtede han, at det var ham, der havde vundet de 2,1 millioner kroner.

»Jeg blev fuldstændig taget med bukserne nede. Jeg sagde, at det mente jeg altså ikke, at jeg havde. Men det havde jeg så alligevel,« lyder det fra manden, der blev ringet op i sin frokostpause.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse, hvor de også oplyser, at også en anden dansker, var blandt de syv mennesker, der vandt andenpræmien på 2,1 millioner kroner i Eurojackpot.

Men den vildeste reaktion kom fra manden i Vejle, som efter overraskelsen var nødt til at vente med at fortælle sin familie nyheden, til han havde fri fra arbejde.

»Da jeg kørte hjem, var jeg lettere rystet hele vejen. Jeg skulle jo fortælle, at jeg havde fået en gave sendt fra himlen,« siger han.

Og en stor del af gevinsten skal gå til hans to børn, fortæller han.

»Mine to teenagebørn er et sted i deres liv, hvor de godt kunne bruge lidt ekstra. Der er mange, der vil få glæde af de penge, resten af min familie vil også blive begavet.«

Resten skal bruges på renovering af hus og en ny bil.

»Alle der spiller, har jo på en eller anden måde en drøm om at få alt det, man vil have. Men jeg havde virkelig behov for pengene, for der er flere projekter i huset, som er blevet sat på pause. Og nu er der endelig penge til at gøre dem færdige.«