Tusinder og atter tusinder af danskere må hver eneste uge sande, at de heller ikke denne gang vandt den store gevinst i Lotto.

En mand fra Hillerød troede, at han – igen – var en af dem, selvom han da godt bemærkede skiltet i det lokale supermarked.

Et skilt, hvor der stod, at en kunde havde vundet en million kroner i butikken, men at vedkommende endnu ikke havde meldt sig.

»Jeg er ikke så optimistisk,« siger den ældre mand fra Hillerød til Danske Spil.

Så da han afleverede sine kuponer til en ung mand i kiosken, og spurgte, om han ville tjekke dem, var manden overbevist om, at det da umuligt kunne være ham.

Han skulle blive klogere.

I første omgang var der en gevinst på 60 kroner på en af kuponerne, men så fik manden fra Hillerød en talon, hvor der stod, at der var en gevinst på over 5.000 kroner, som butikken ikke kunne udbetale.

Så da han kom hjem, ringede han til Danske Spil for at høre nærmere.

»Ja, så siger hun de berømte ord, man drømmer om at høre, men som man ikke tror, at man kommer til at høre: ’Tillykke, du er den heldige vinder af en million kroner.’ Det var meget mærkeligt,« fortæller manden i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Han havde vundet millionen via Danske Spils såkaldte millionærgaranti.

Den ældre mand – som efter eget udsagn står op 'klokken møg om morgenen' og er 'vant til at arbejde' for sine penge – har stadig svært ved at forstå, at de mange penge fra Lotto-gevinsten nu er hans.

»Millionen kommer i første omgang bare til at ligge. Jeg er påpasselig med penge, og det med størrelsen på gevinsten er jo stadig ikke sivet ind, men jeg kommer jo nok til at give mere for nogle ting, eller til at købe noget, jeg ellers ikke lige ville have købt. Og ellers er det jo bare en rar følelse, at jeg ikke behøver at tænke på, hvis der dumper en stor regning ind i morgen,« siger den lykkelige og heldige vinder.