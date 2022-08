Lyt til artiklen

Han har gjort det før. Forudset en krise, som få andre havde set komme.

Den amerikanske storinvestor Michael Burry shortede de senere stærkt omdiskuterede subprimelån op til det finansielle krak i 2008, og blev senere beskrevet i filmen The Big Short.

Op til finanskrakket i 2008 var Burry nemlig en blandt de få, der havde forudset, at det amerikanske boligmarked befandt sig en i en boble, der var på vej til at sprænge.

I et nu slettet tweet kastede Michael Burry fredag en dyster spådom over fremtidsudsigterne for amerikansk økonomi med sætningen »Winter is coming«.

Det skriver Finans lørdag.

Ifølge Burry er den stigende gæld hos de amerikanske forbrugere på vej til at udgøre stor risiko for den amerikanske økonomi.

»Forbrugernes kreditbalancer stiger på et rekordniveau, da forbrugerne vælger at forbrugere i stedet for at skære ned på samme, set i lyset af inflationen,« skrev Burry i det slettede tweet.

Michael Burrys forudsigelse ligger på linje med nogle økonomer, der tidligere har påpeget, at de store økonomiske hjælpepakker under coronakrisen ikke blot satte gang i økonomien, men også har været medvirkende til at overophede den.

Onsdag landede der nye tal for inflationen i juli i USA. Den lyder nu på 8,5 procent – et fald fra 9,1 procent i juni.