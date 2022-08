Lyt til artiklen

Han orker snart ikke mere.

Strategien har længe været at tie det ihjel, men »den har med al tydelighed slået fejl«.

Hadefulde kommentarer, hvoraf en stor del også er direkte racistiske, er blevet en så stor del af Sikandar Siddiques hverdag, at lederen af Frie Grønne nogle gange må minde sig selv om, at det ikke er normalt.

Seneste eksempel stammer fra så sent som i går tirsdag, hvor en video med »et ganske ufarligt forslag« resulterede i »meget voldsomme kommentarer fra helt almindelige danskere«.

De skrev, at han skulle rejse tilbage »til de jordhuler«, han kommer fra, og at han er »racist« og »fatsvag«, »tosset i sit brune hoved« og at han »ikke hører hjemme i dansk politik«.

Han er vant til den hårde tone, for den er han blevet mødt med gennem hele sit politiske liv, men nu har debatten nået et niveau, hvor Sikandar Siddique ikke længere vil se stiltiende til.

»På et personligt plan er det enormt voldsomt og meget intimiderende. Tonen er blevet meget hård. Det gælder ikke kun på sociale medier, men også ude i virkeligheden, hvor konfrontationen også sker hyppigere og hyppigere. Det samme gælder trusler, og voldsomheden i dem er også stigende,« siger han og fortsætter:

»Jeg har flere anmeldelser liggende hos politiet, og jeg skal snart i retten og vidne. Det har nået et niveau, hvor jeg mener, at det stigende trusselsbillede gør det svært for mig at udføre mit politiske arbejde.«

Overrendt af kældermennesker

Tirsdag aften delte Sikandar Siddique en video på Facebook, hvor han forklarer, at Frie Grønne vil stille et forslag om, at det fremover bør være muligt at bære kalot, turban og tørklæde, hvis man eksempelvis er politibetjent eller arbejder i Forsvaret.

Tiden er kommet til at give slip på »landsbymentaliteten« og i stedet give plads til mangfoldighed, som han siger.

Men det var der en del, der ikke var enige i, som kommentarsporet under videoen afslører.

»Vi er et mere mangfoldigt samfund, og vi ser forskellige ud, og det synes jeg, at der skal være plads til. Det er der andre steder i verden. Men der går ikke længe, før der begynder at komme mange voldsomme og racistiske kommentarer under opslaget. Det var jeg meget overrasket over, for jeg synes, at det er et ufarligt forslag,« siger han og fortsætter:

»Jeg blev overrendt af kældermennesker og brugte flere timer på at sidde og slette kommentarer, men til sidst var jeg nødt opgive, fordi det var så voldsomt,« siger han.

Det her skal på ingen måde lyde som et forsvar for racistiske kommentarer, men i Danmark har vi jo valgt, at man ikke skal kunne bære sådanne beklædningsdele, når man er på arbejde, så er det ikke forventeligt, at der kommer en debat ud af sådant et forslag?

»Jo. Det synes jeg også er et sundhedstegn for demokratiet, at vi kan have en åben og ærlig debat. Men det er det her jo ikke. Der er meget langt fra det og så til at sige, at jeg er et sort svin og en abe, der skal dø eller skride hjem og sutte pik. Det er langt over grænsen.«

Du siger, at du slettede kommentarer. Hvordan vurderede du, hvad der skulle slettes?

»Sund fornuft. Jeg sletter kun trusler og tilsvininger. Folk må gerne være uenige og skrive i en hård tone, men hvis de skriver, at jeg er et perkersvin, der skal dø, så sletter jeg det.«

Rystet over voldsomheden

Sikandar Sidique delte tirsdag aften et nyt opslag på Twitter og Facebook, hvor han gjorde opmærksom på de mange racistiske kommentarer, han fik i kølvandet på videoen.

Det ville han egentligt gerne have været fri for at gøre, for han har en idé om, at jo mere fokus, der kommer på det, jo mere »lort« vil han få direkte ind i indbakken – og allerede nu forventer han, at hans indbakke vil flyde over, når denne artikel kommer ud.

Hvorfor delte du kommentarerne?

»Jeg delte dem, fordi jeg var målløs og rystet over voldsomheden. Jeg gjorde det simpelthen i frustration.«

Du delte kommentarerne med navn og billede. Hvilke tanker gjorde du dig om det?

»Jeg slører navn og billede, hvis der er tale om trusler og tilsvininger i min private indbakke, men det giver ingen mening at gøre, når de står offentligt på min Facebook-side«.

Noget er helt, helt galt

Det er ikke første gang, at lederen af Frie Grønne har gjort opmærksom på den dårlige tone, men gennem den seneste tid er debatten blevet »meget voldsommere«.

»Det er kommet til et punkt, hvor jeg skylder mig selv og min familie at sige fra. Jeg vil ikke finde mig i det mere. Jeg har længe holdt det skjult for offentligheden og i mit politiske virke, for det skal ikke handle om mig, men om politik. Men strategien med at tie det ihjel har med al tydelighed slået fejl, og derfor siger jeg fra. Jeg orker ikke mere,« siger han.

Du oplever selv en voldsom tone, men hvis du ser bort fra de personlige konsekvenser, hvad frygter du så, at den voldsomme debat kan få af konsekvenser?

»Det er utroligt ærgerligt for den demokratiske samtale. Jeg får tit henvendelser fra folk, der siger, at de ikke tør blande sig i debatten, fordi de er bange for at blive overrendt af racister«

»Jeg går selv ind for ytringsfrihed og åben debat, men det skræmmer mig, at jeg kunne se, hvordan debatten blomstrede op igen i mit eget kommentarspor, da jeg begyndte at blokere folk. Det er jo et tydeligt tegn på, at noget er helt, helt galt, hvis det er nødvendigt«.

Denne artikel er fra Berlingske.