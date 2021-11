I nat blev det til cirka tre timers søvn. Fra klokken kvart i to til klokken fem i morges, og onsdag slutter arbejdsdagen først til midnat, når han har kloget sig i Deadline på DR2. I weekenden vender han tilbage til et normalt liv, hvor hans store hobby skal dyrkes.

Der er ingen tvivl om, at det er travlt at være Roger Buch, når der hvert fjerde år er kommunalvalg i Danmark.

Som kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus er han nemlig populær blandt landets medier, som daglig kimer ham ned for en kommentar – både før, under og dagene efter kommunalvalget.

»Jeg har stort set ikke lavet andet de sidste tre måneder end at snakke med journalister,« lyder det fra ham, da B.T. Aarhus taler med ham dagen derpå.

Ifølge Roger Buch viser Journalisthøjskolens medieovervågning, at han siden sommer er citeret mere end 400 gange, mens det i ugerne op til valget er gået helt amok.

»Det er nok 100 historier bare indenfor de seneste ti dage,« siger han.

Men hvad så nu? Der er fire år til det næste kommunalvalg, og af erfaring ved man, at interessen for at bruge ham i medierne falder ovenpå valget, da han er brugt så meget, at nye kilder skal til.

På den korte bane er svaret fra Roger Buch klart – og meget forståeligt:

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Jeg skal hjem og sove, når dagen i dag er slut. Jeg tror min arbejdsdag var 20 timer i går (tirsdag, red.), og arbejdsdagen i dag (onsdag, red.) er 18 timer, så det er en hel arbejdsuge på bare to dage, så der bliver brug for lidt søvn bagefter,« lyder det fra ham.

Herefter venter en opsamling på kommunalvalget, inden han efter nytår igen skal i gang med undervisningen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og til foråret endnu en bog om kommunalvalget.

Han løfter dog sløret for, at han indenda har han et lille hængeparti. Løbeskoene skal findes frem.

»Jeg skal i gang med at løbe, som er min hobby. Så her i weekenden tænker jeg, at jeg tilmelder mig et maratonløb i foråret, og så begynder jeg i weekenden at tage den først løbetur, og så om et halvt år, så er jeg klar,« siger han og fortsætter:

»Det gode ved at være brugt meget, det er, at fra og med weekenden, så ringer min telefon ikke en eneste gang de næste tre måneder, fordi så er man slidt op som kilde.«