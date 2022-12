Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lillebroderen til den terrordømte danske statsborger Ahmed Samsam er sikker på, at hans bror taler sandt om at være agent for PET og FE.

Spørgsmålet er, om Ahmed Samsam er uskyldig eller ej. Osama Samsam er ikke i tvivl.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt en terrordom ved en spansk domstol.

Ahmed Samsam har ifølge flere medier arbejdet som agent for de danske efterretningstjenester.

Han har ikke selv været til stede ved nogen af begivenhederne, men han kommer med tre konkrete eksempler på, hvorfor han mener, at hans bror er uskyldig.

»Jeg ved det, fordi min søster har haft et møde med PET, hvor de undskyldte overfor hende.« fortæller Osama Samsam til B.T.

Berlingske kunne tidligere fortælle, at Ahmed Samsams søster i 2018 mødtes med to betjente, hvor hun havde fortalt dem, om den situation hendes familie stod i. De to mænd fortalte hende, at de ville se på sagen, men hun hørte aldrig fra dem igen.

»Der kom ikke noget ud af hendes møde med dem. Hun sagde selv, at de mødtes med hende for at finde ud af, hvor hun vidste, og hvor meget vi som familie vidste.« fortæller Osama Samsam til B.T.

Den terrordømte Ahmed Samsam, der ifølge flere medier, arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester. Foto: Luca Piergiovanni / POOL Vis mere Den terrordømte Ahmed Samsam, der ifølge flere medier, arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester. Foto: Luca Piergiovanni / POOL

Lillebroderens andet eksempel handler om første gang Ahmed Samsam landede i Danmark efter hans fængselsstraf blev konverteret til seks år af Retten I Glostrup.

»Da han landede i den danske lufthavn, blev han mødt af hans kontaktpersoner fra PET i lufthavnen. De undskyldte over for det, der var sket, og at det ikke var meningen.«

I et interview med DR fortalte Ahmed Samsam, at da han landede i den danske lufthavn, stod både hans advokat og tidligere kontaktpersoner fra PET og FE. De ville høre, hvad der skulle til fra Ahmeds side for at afslutte sagen.

»Min brors indstilling var egentligt, at han kunne se på dem, at de var oprigtigt kede af det, og han tænkte, at sket er sket, lad os starte på en frisk nu. Lad os finde ud af, hvad der skal ske og arbejde på noget bedre.« fortæller Osama Samsam til B.T.

Det er nu over to år siden, at Ahmed Samsam mødte hans tidligere kontaktpersoner i lufthavnen.

Det sidste eksempel fortæller Osama Samsam, mens han griner.

»Noget der gør mig helt skråsikker på, at Ahmed var agent for PET og FE, det er den vilde historie om, at der er to personer, der kommer ind i et af Danmarks mest topsikrede fængsler, Enner Mark i Horsens, de skriver deres navne på besøgslisten og de kommer ind med 10.000 kroner i kontanter. Come on! De giver pengene til Ahmed.«

Berlingske kunne, også, tidligere beskrive, hvordan »Mads og Frederik« i besøgslokalet, overrakte de 10.000 kroner i femhundredekronesedler til Ahmed Samsam.

»Det var som et plaster på såret, og så kan du lige klare dig i din hverdag, og så går de ud igen. Sjovt nok så virkede videoovervågningen ikke, og der er ikke nogen, der ved, hvem de her personer er, selvom du skal vise billedlegitimation, når du kommer ind. Du skal nærmest vide hele dit stamtræ.« fortæller Osama Samsam til B.T.

Ahmed Samsams sag forventes at påbegynde i oktober 2023.