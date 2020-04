Han har gjort sig bemærket som whistleblower om bestikkelse i Skat og som forsvarsadvokat. Nu fylder Michael Bjørn Hansen 75 år.

Konfliktsky er måske noget af det sidste, man kan kalde advokat Michael Bjørn Hansen, der er kendt i offentligheden fra en række spektakulære sager med både ham selv og andre i hovedrollen.

Tirsdag 21. april fylder advokat Michael Bjørn Hansen 75 år.

- Jeg har jo aldrig været nogen tøsedreng, jeg har taget mange slåskampe, sagde han til TV 2 Lorry i 2016, hvor han som underviser på jurastudiet på Københavns Universitet sagsøgte en studerende, der havde klaget over hans undervisning.

Den studerende var samtidig kommunalpolitiker, og Bjørn Hansen mente, at klagen var et forsøg på et politisk stunt og ærekrænkende. Det gav retten ham dog ikke medhold i.

Som forsvarsadvokat med speciale i skatte- og strafferet har han beskæftiget sig med sager i mediernes søgelys. I de senere år blandt andet som forsvarer i en meget omtalt og principiel sag om deling af en krænkende sexvideo, der blev kaldt Umbrella-sagen.

Han blev uddannet som cand.jur. i 1978. Ud over sit virke som underviser og advokat har Bjørn Hansen også været ansat 30 år i skattevæsnet - heraf 22 år som kontorchef.

Michael Bjørn Hansen vakte i 2010 opsigt som whistleblower om sin tid i Skat, hvor han modtog bestikkelse. Et it-firma betalte over en årrække for fine middage i Paris til en håndfuld ledende embedsmænd i Skat, deriblandt ham selv.

- Det er min demokratiske pligt at tage sådan et problem op, når jeg mener, at det er til stede, udtalte han til Jyllands-Posten.

Hans afsløring førte til en større undersøgelse, hvor fem topdirektører måtte tilbagebetale 30.000 kroner hver.

Fødselaren kan også skrive forfatter på cv'et, ligesom han er medstifter af den famøse og nu hedengangne københavnerbar Cafe Krasnapolsky i starten af 80'erne.

/ritzau/