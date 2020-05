»Det er noget værre lort. Det er en katastrofe.«

Ordene kommer fra Mr. Bella, som tydeligvis er i chok.

Det er statsminister Mette Frederiksen (S), den hårde kritik er rettet mod fra Mr. Bella, som har det borgerlige navn Arne Bang Mikkelsen.

Han var i 22 år direktør for Bella Centret og blev for alvor landskendt i 2011, da han stod i spidsen for at få bygget det spektakulære Hotel Bella Sky på Amager.

Godt nok gik Arne Bang Mikkelsen på pension for seks år siden, men han er stærkt ramt af, at Mette Frederiksen fredag meldte ud, at der 31. august ikke må komme udenlandske turister til hoteller i København.

»Bella Sky lever jo primært af udenlandske gæster. Især konferencegæster. Og dem kommer der jo ikke nogen af mere,« siger den mangeårige direktør til B.T.

Hotel Bella Sky er da også blevet særligt hårdt ramt af coronakrisen.

Allerede i midten af marts var hotellet så presset af faldet af gæster, at Mr. Bellas arvefølger på direktørposten, Allan Agerholm, besluttede at lukke hotellet ned samt lave en større fyringsrunde.

Blå bog om Mr. Bella Navn: Arne Bang Mikkelsen

Født 1943

Handelsuddannet 1960-64

En købmandssjæl, der både har været inde over handel med brugte biler og en pølsevogn.

Landssekretær for Det Konservative Folkeparti 1970-75.

Fra 1975 konsulent i Bella Center. To år senere blev han afdelingschef. 1980-92 salgsdirektør og 1992-2014 adm. direktør for Bella Center.

Tidligere bestyrelsesmedlem i bl.a. BRFHolding, TV2/Danmark og Proark ApS.

Gik på pension i 2014.

Gift og bor i Rungsted.

Allan Agerholm har tidligere slået fast, at Bella Sky nok skulle åbne igen på et tidpunkt - men 13. marts havde han dog ikke et overblik over situationen på grund af den varslede fyringsrunde.

»Tager vi ja-hatten på og forestiller os, at man får inddæmmet det her, og det begynder at vende, så er det heldigvis sådan, at vi kan gå tilbage til de ansatte og trække opsigelsen tilbage og sige undskyld, sagde Allan L. Agerholm dengang til DR.

Siden har der været stilhed om genåbningen af Hotel Bella Sky.

Og med udmeldingen fredag fra Mette Frederiksen, er der ikke noget, som tyder på, at Bella Sky åbner op i sommerferien.

Det oplyser hotellets pressechef, Karen Østerbye, da B.T. spørger hende, om Hotel Bella Sky kunne finde på at åbne op med lidt nedsatte priser, så flere danskere kunne leje et værelse.

»Bella Sky er midlertidigt lukket, så det giver sig selv,« skriver hun på sms.

Men er det lukket til og med 31. august?

»Det er for tidligt at svare på. Tættere kan jeg ikke komme,« lyder svaret.

Se de hårde ord om Mette Frederiksens beslutning Fredag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at udenlandske turister ikke må opholde sig i København til og med den 31. august på grund af coronakrisen. Her er forskellige reaktioner på den melding. Overborgmester Frank Jensen (S) på Facebook: »Jeg er fuld af forståelse for, at man ikke bare kan åbne sluserne, og at covid19 stadig er iblandt os, men mit hjerte bløder for Københavns hoteller, restauranter og forlystelser. Turisme er et kæmpe erhverv i hovedstaden, som beskæftiger næsten 40.000 mennesker, og udebliver turisterne, så er de job truede.« Tivolidirektør Lars Liebst til Berlingske: »Det virker uforståeligt, at turisterne ikke må bo i København, men at de må bo i kommunerne lige uden for København, hvor vi ved, at smittetrykket er lidt større. Der må være noget evidens for de her beslutninger, som kan blive fremlagt.« Direktør i Arp-Hansen Hotel Group Dorte Krak til B.T.: »Det er ikke rimeligt at udskamme én del ad Danmark. Man må ikke overnatte, fordi man er tysker eller nordmand, men en dansker må godt. For os er en gæst en gæst, det handler ikke om, hvor de kommer fra. Men regeringen synes åbenbart, der er forskel på en tysker og en dansker.«

Arne Bang Mikkelsen er ikke bare bekymret over, hvad de manglede turister i København betyder for Hotel Bella Sky.

Han frygter for konsekvenserne for hele hovedstaden.

Ligesom overborgmester Frank Jensen (S), tivoli-direktør Lars Liebst og flere hoteldirektører.

»Det her er meget, meget hårdt for hele København. Juni, juli og august er de tre helt store måneder, hvor der nu ikke må overnatte udlændinge. Det er værre, end jeg havde ventet. Det må jeg sige,« slutter han.