Fredag afbrød jeg min hjemmearbejdsdag til fordel for en lille gåtur i københavnerbydelen Valby.

Der duftede af forår, solen skinnede, og på legepladsen ved Trekronergade havde fire til fem forældrepar sat deres energiske unger løs på rutchebanen, klatrestativet og i sandkassen.

Normalt ville det afføde et løftet smil på mine læber. I dag løftede mine øjenbryn sig.

Men før jeg nåede at studse mere over de mange børn, lød en ældre mands stemme bag mig.

»Hey! Er I ikke mere end 10 mennesker der?,« sagde han med et konfrontatorisk stemmeleje til de mange forældre.

Spørgsmålet endte ud i en mindre diskussion, der sluttede, da den ældre mand mumlede noget om »egoisme« og forlod stedet.

Denne situation fandt sted i den 'virkelige verden', men på de sociale medier er vi stødt på et hav af disse situationer de seneste 10 dage.

Først var de hamstrende danskere, der fik resten af folkets mening at vide, og siden er det de personer, der har valgt at stimle sammen i solen eller på fodboldbanen, som har fået klar besked fra deres medborgere.

Danmark lukker ned pga af Corona-virus. Søndagsstemning på Charlottenlund Fort torsdag 19. marts 2020.

Men hvad er det, der får folk til at pege fingre i en tid, hvor det er handler om at stå sammen?

Og handler det bare om, at folk viser deres sande og egoistiske ansigt, når krisetiderne banker på?

B.T. har allieret sig med adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen for at forstå, hvordan og hvorfor danskerne reagerer i disse ekstraordinære corona-tider.

Og lad os starte med det sidste af spørgsmålene og skrue tiden tilbage til onsdag den 11. marts.

Mette Frederiksen havde knapt nok nået at fortælle om regeringens initiativer om blandt andet at lukke skoler og opfordre folk til at arbejde hjemme, før supermarkederne fik travlt.

På de sociale medier flød der straks med billederne af lange køer og fyldte indkøbsvogne, mens dansker efter dansker tog afstand fra 'hamstringen'.

Coronavirus. Corona-krise i Danmark. Her hamstring i Netto på Nørrebrogade i København.

Men spørger vi Pelle Guldborg Hansen, der altså forsker i menneskers adfærd, var onsdagens scener i de danske supermarkeder ikke et tegn på et egoistisk folkefærd, der hamstrede.

»Det stod jo hurtigt klart for folk, at de skulle være hjemme med deres børn i et par dage, da Mette Frederiksen havde talt i få minutter, og når de så kiggede i køleskabet, kunne de jo godt se, at der ikke var nok. Så derfor besluttede mange sig for at gå ned i supermarkedet og købe en god kurv til et par dage,« fortæller Pelle Guldborg Hansen.

Problemet opstod dog, da først man så står i supermarkedet og kigger på sine medborgere.

»Det er her, at der sker noget 'sjovt'. For man går og ser, at mange andre køber ind. Så er der måske en indkøbsvogn med en masse dåser makrel eller toiletpapir, og så begynder man at vurdere: 'Skal jeg også købe ekstra ind'?,« siger Pelle Guldborg Hansen

Og sådan gik det altså til, at der endte med at være hamstring-lignende tilstande. Lad os kalde det en dominoeffekt.

Men hvad er så grunden til, at man i disse dage nærmest ikke kan bevæge sig på de sociale medier, uden at vi skal læse om folk, der tager afstand fra alt fra deres medborgeres hamstring til personer, der stimler sammen i solen?

Her skal vi ifølge Pelle Guldborg Hansen se på to centrale ting.

Først og fremmest handler det om situationens alvor.

»Det her handler jo om liv eller død, så alle vil gerne have, at folk overholder de her regler, og derfor tager alle et ekstra ansvar for at sikre, at de ikke bliver brudt,« siger adfærdsforskeren.

Men så er der også en mere selviscenesættende del, der især gør sig gældende på de sociale medier.

»Det her handler også om status. Når du laver et opslag om, at de hamstrende danskere er dumme, eller at folk, der stimler sammen i solen, er idiotiske, så siger du også med andre ord, at det gør du i hvert fald ikke,« siger han og fortsætter:

»Vi fremhæver vores egen evne til at holde reglerne og får status.«

Sagen er dog også den, at vi i Danmark ikke er nær så hårdt ramt af coronavirussen, og retter vi kikkerten mod eksempelvis Italien, har vi set scener fra supermarkeder, hvor folk nærmest kommer op at slås over toiletpapir.

Spørgsmålet er så: Kan det i realiteten ske i Danmark?

»Lad os nu sige, at smitten spreder sig helt vildt, at landet går i undtagelsestilstand, og at det kommer frem, at der ikke er mere mad i supermarkedet. Så er svaret ja. Så vil man tænke på at fodre sine børn og familie, ligesom dyr gør. Og vi er dyr. Så kan der sagtens komme situationer, hvor man slås om en pakke skinke,« siger adfærdsforskeren.