Hamstere, ørkenrotter, mus og marsvin er alle i farezonen.

Hvis man er abekoppepatient og ejer sådan et kæledyr, så bør man ifølge europæiske sundhedsmyndigheder 'ideelt set isoleres' i offentlige laboratorier.

I et worst case-scenario, hvor isolation og regelmæssig test er umuligt, foreslås det, at en aflivning skulle betragtes som 'en sidste udvej' for at forhindre, at virussen får permanent fodfæste og kan blive endemisk.

Det skriver The Telegraph.

I Danmark har man konstateret mindst to tilfælde, mens i man Storbritannien er oppe på mindst 90 tilfælde og 344 mistænkte tilfælde.

I en vejledning offentliggjort i denne uge opfordrede Det Europæiske Center for Sygdomskontrol (ECDC) både dem, der er inficeret med abekopper og deres nære kontakter til at undgå kontakt med deres kæledyr.

Det har de gjort i frygt for, at virussen kan blive endemisk på tværs af kontinentet, hvis den bliver overført til dyr.

Kæledyrsgnavere – herunder hamstere, ørkenrotter, marsvin og mus – anses for at være mest udsatte, da de er kendt for at være modtagelige for sygdommen.

»Gnavere bør ideelt set isoleres i overvågede faciliteter, overholde luftvejsisolering (for eksempel et laboratorium) og dyrevelfærdsforhold (for eksempel offentlige faciliteter, kenneler eller dyrevelfærdsorganisationer) og testes (ved PCR) for eksponering, inden karantænen ophører,« sagde ECDC.

Lignende skete også, da covid-19 var på sit højeste.

Myndigheder i Hongkong beordrede tusindvis af hamstere aflivet, efter at der i en kæledyrsbutik er fundet spor af covid-19 hos 11 af de små gnavere.