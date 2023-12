Overstiger man fradragsgrænse på indbetaling til ratepension, risikerer man at gå glip af tusindvis af kroner.

55 procent af de borgere, der indbetaler til ratepension, har ikke tjekket, om de i år kommer til at indbetale mere til ratepension, end de kan få fradrag for.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension.

Dermed risikerer de at blive ramt af dobbeltbeskatning på pensionen, fordi de ikke har styr på, om deres indbetaler til ratepension kommer til at overstige fradragsgrænsen, skriver Sampension i en pressemeddelelse.

- Når de en dag kommer til at få pengene udbetalt, kommer de til at skulle betale skat af pengene, men har ikke fået det fradrag for dem.

- Så begynder det pludseligt at blive en ret dårlig forretning for den enkelte kunde, siger siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension til Ritzau.

I 2023 er ratepensionsindbetalinger op til 60.900 kroner fradragsberettigede.

Anne-Louise Lindkvist fortæller, at for høje indbetalinger typisk opstår, hvis man har flere ratepensioner, som man indbetaler til samtidigt.

Det kan ske i forbindelse med jobskifte, eller hvis man både indbetaler til ratepension via sin arbejdsmarkedspensionsordning og har oprettet en ratepension i banken.

- Hvis man for eksempel indbetaler til en ratepension i et pensionsselskab, så sørger selskabet automatisk for, at disse indbetalinger ikke overstiger fradragsgrænsen.

- Men indbetaler man herudover til ratepension andre steder, skal man selv sørge for, at man samlet set holder indbetalingerne under loftet, siger Anne-Louise Lindkvist.

Kommer man til at overskride fradragsgrænsen, er det dog muligt at sikre sig, at indbetalingerne ikke dobbeltbeskattes, hvis man tjekker dem nu, eller kigger efter i årsopgørelsen, når den lander til marts.

- Har man indbetalt for meget til ratepension, skal man kontakte enten sin bank eller sit pensionsselskab. Så sidder de klar til at hjælpe en med at flytte lidt rundt på pengene.

- Så kan man indenfor en rimelig årrække nå at ændre indbetalingsflowet fra rate til livrente, hvor der ikke er samme begrænsninger, siger Anne-Louise Lindkvist.

Ifølge Skattestyrelsen betaler mellem 35.000 og 40.000 borgere hvert år mere på deres ratepension, end der gives fradrag for.

I 2021 indbetalte knap 70 procent af dem, der oversteg fradragsgrænsen, op mod 10.000 kroner mere i ratepension, end der var fradrag for.

/ritzau/