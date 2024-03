Otte ud af ti kræftpakkeforløb gennemføres inden for forløbstiderne. Men særligt to områder halter efter.

Tid kan være en afgørende faktor for kræftpatienter, hvorfor patienter, hvor der er mistanke om kræft, hurtigt skal udredes og i behandling.

I de sidste tre måneder af 2023 viser det sig dog, at under halvdelen af pakkeforløbene for patienter med enten livmoderhalskræft eller prostatakræft bliver gennemført til tiden.

Det viser den seneste kvartalsopgørelse, der dækker over sidste kvartal af 2023, fra Sundhedsstyrelsen over pakkeforløb på kræftområdet.

Samlet set bliver otte ud af ti kræftpakkeforløb gennemført inden for standardforløbstiderne, der er de faglige rettesnore for, hvor lang tid der højst bør gå fra en lægehenvisning til mulig behandling er påbegyndt.

- Pakkeforløbene på kræftområdet er med til at sikre, at patienter, hvor er der mistanke om kræft, hurtigt kan blive udredt og komme i den rette behandling, hvis de er syge, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar.

Hun tilføjer, at tid kan være en afgørende faktor for kræftpatienters overlevelse.

- Og derfor er det vigtigt, at regionerne i videst muligt omfang overholder de anbefalede forløbstider for kræftpakkeforløbene, og vi følger området tæt.

Kræftområdet har ifølge pressemeddelelsen høj prioritet for regeringen, og arbejdet med en ny kræftplan - den femte i rækken - er i gang.

Fra og med 2025 er der afsat 600 millioner kroner årligt til den nye kræftplan, og i efteråret i år vil Sundhedsstyrelsen aflevere et fagligt oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kræftpakkeforløbene blev indført i 2007, og der er udviklet 26 pakkeforløb for en række udvalgte kræftsygdomme.

Formålet er at sikre, at alle kræftpatienter modtager udredning, behandling og opfølgning af ensartet høj kvalitet uanset, hvor de bor i Danmark.

For de enkelte regioner er det Region Nordjylland, der lykkes bedst med at gennemføre kræftpakkeforløbene til tiden.

Her gennemføres 85 procent af forløbene indenfor standardforløbstiderne. I den anden ende af skalaen ligger Region Sjælland med en gennemførelsesprocent på 69 procent.

/ritzau/