En global undersøgelse fra det internationale analysebureau Hype Auditor viser, at 57 procent af influencere snyder med antallet af følgere på det sociale medie Instagram. Det skriver Politiken.

En influencer er for eksempel en blogger eller YouTuber med mange følgere.

Hype Auditor har analyseret 1,84 millioner Instagram-konti, herunder mere end 4000 danske influencer-konti.

Ifølge analysen ligger andelen af danske influencere, som snyder på den ene eller anden måde, på 47 procent.

Ifølge Politiken kan influencerne blandt andet købe sig til falske følgere og kommentarer eller deltage i såkaldte engagement pods, hvor en gruppe Instagram-brugere booster hinandens profiler ved at kommentere og synes godt om hinandens indhold.

Mange snyder med deres følgertal for at kunne kræve flere penge fra virksomheder for at reklamere for dem.

Overfor Politiken kalder erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) resultatet for problematisk og placerer ansvaret hos influencerne.

- Ligesom aviser ikke må snyde med oplagstallene, når de sælger annoncer, skal influencerne jo være ærlige om, hvor stor en skare der reelt følger dem.

- De må jo selv vide, at de følgere, de har købt sig til, sjovt nok ikke kan indgå som en del af lønforhandlingerne i forbindelse med annonceringer for en virksomhed, siger Christian Hannibal, som er digitaliseringspolitisk chef i DI, til Politiken.

I Europa er det generelt 53 procent af influencerne, som snyder med følgertallene.

Hos foreningen Danske Bloggere mener man, at virksomhederne også bærer en del af ansvaret.

- Det er utroligt ærgerligt for hele vores branche, at så mange snyder, for selvfølgelig skader det hele branchen, at nogen ikke kan opføre sig ordentligt.

- Først og fremmest har influencerne ansvaret, for man bedrager virksomhederne og indgår aftaler på falske forudsætninger. Men for virksomhederne er det også ret enkelt at bede influencerne om at få data og på den måde se, om det er ægte følgere eller ej, siger Lisbeth Kiel, som er forkvinde for Danske Bloggere, til Ritzau.

/ritzau/