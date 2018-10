Genbrug af kodeord øger risikoen for datatyveri. Ikke desto mindre bruger mange samme login til flere konti.

København. Når vi bruger det samme kodeord til vores mailkonto, bankkonto og sociale medier, øges risikoen for at blive udsat for datatyveri.

Alligevel genbruger halvdelen af danskerne deres kodeord - også kaldet passwords - viser en ny undersøgelse fra Nordea.

Ifølge Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea, er det et udtryk for, at borgerne ikke tager håndtering af kodeord alvorligt nok.

- Resultatet fik hårene til at rejse sig på mit hoved, for man må ikke genbruge passwords, siger hun og fortsætter:

- Det er som om, vi mangler den digitale dannelse. For folk er ikke blevet bedre til at passe på sig selv på nettet.

En af årsagerne kan ifølge forbrugerøkonomen være, at borgerne ikke ved, hvad de skal gøre for at passe på personlige oplysninger på nettet.

Men det er også, fordi vi har stor tillid til hinanden i Danmark. Og her understreger Ann Lehmann Erichsen, at "tillid er godt, men kontrol er bedre", når vi er på nettet.

- Sikkerhed på nettet er noget, vi skal tale mere om, og så skal vi huske på, hvad vi skal lade være med for at passe på os selv.

Selv om vi generelt er blevet dårligere til at sikre os selv på nettet, viser undersøgelsen, at problemet med at bruge det samme kodeord på flere konti er størst blandt unge mellem 18-25 år.

Her svarer 69 procent af de unge, at de ofte genbruger et kodeord.

- Det kommer bag på mange, fordi gruppen bliver kaldt "digitalt indfødte", men de har altså ikke en medfødt sikkerhedssans. Så den skal vi lige øve os lidt mere på, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hos Center for Cybersikkerhed, der ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste, ser chef Thomas Lund-Sørensen undersøgelsen som en bekræftelse i, at kulturen omkring kodeord generelt ikke er særlig god i Danmark.

Og det er et problem, for truslen fra cyberkriminalitet er meget høj i Danmark, siger Thomas Lund-Sørensen.

- De kriminelle har bevæget sig over på de digitale netværk, ligesom alle vi andre gør det.

- De har fundet ud af, at det er et godt felt at arbejde i, og derfor udnytter de alle de digitale svagheder, der er, inklusiv vores lidt svage password-kultur, til at komme ind og tjene penge på vores data, siger han.

Derfor anbefaler Thomas Lund-Sørensen blandt andet, at man har et separat kodeord til alle sine konti, og at kodeordet skal være på mellem 12-14 tegn.

/ritzau/