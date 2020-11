Neongrønne striber og masser af afstand. Det er den nye plan fra Københavns Kommune.

Har man været forbi Strøget de sidste par dage, har man formentlig opdaget det nye initiativ fra Teknik- og Miljøforvaltningens corona-team.

»Vi har sat de her striber op for at sikre, at den kommende juletid bliver sikker i forhold til corona. Den grønne stribe er det første synlige tegn, vi har på vores liste,« fortæller Jakob Hjuler Tamsmark, chef for Teknik- og Miljøforvaltningens coronateam til B.T.

»Vi vil skabe en god og tryg julehandel for alle, der benytter Strøget og de tilhørende købsgader. Man skal holde til højre, for at holde afstand til andre. Det centrale budskab er, at vi skal holde afstand, for at komme coronaen til livs.«

Der bliver lagt tape i midten af Strøget, for at få befolkningen til at gå ensrettet i hver side. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Der bliver lagt tape i midten af Strøget, for at få befolkningen til at gå ensrettet i hver side. Foto: Tobias Kobborg

De 1,6 kilometer lange grønne striber kan skabe forvirring for nogen, da der ikke er andet end den tynde grønne stribe på jorden. Dog ikke for de to kvinder Berlingske fangede på gaden, da striberne blev lagt.

»Vi arbejder selv i butik, hvor vi har lignende tiltag, så vi ved godt, hvad det drejer sig om,« siger 19-årige Nanna Rasmussen.

»Selv hvis der ikke havde været en stribe, havde jeg stadig gået i højre side,« siger Cecilie Klausen, der er 20 år og arbejder i Matas.

Selvom de to adspurgte kvinder har styr på striberne, er der, ifølge Jakob Hjuler Tamsmark, nogle, der har undret sig over det nye tiltag.

»Der har været enkelte, der har været forvirrede over det, fordi plakaterne ikke er oppe endnu, men ligeså snart de er oppe, er jeg sikker på alle kommer til at forstå princippet.«

Fredag bliver der rullet cirka 50 nye plakatholdere eller såkaldte bystandere ud. Her vil man kunne finde forklaringen på de grønne striber.

Der kommer til at stå »God jul og God afstand« og »Hold til højre«.

Striberne strækker sig fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv og fra Amagertorv til Nørreport.