Feriesæson, dårligt vejr og halv pris på billetterne får mange til at strømme til en stribe kulturtilbud.

Hvis man i løbet af sommeren vil på museumsbesøg eller en tur forbi zoologisk have, får man sig en overraskelse, hvis man forventer at skulle betale fuld pris.

Som en del af sommerpakken, der skal sparke gang i den coronaramte økonomi, er billetpriserne fra den 27. juni på en lang række kulturoplevelser nemlig blevet halveret.

Hos H.C. Andersens Odense, hvor gæsterne kan træde i forfatterens fodspor og blandt andet besøge hans barndomshjem, kan det mærkes på billetsalget, at priserne har fået et hak nedad.

- Vi havde under 100 gæster om dagen (inden 27. juni, red.), og nu er vi oppe at ramme 600 til 700 gæster dagligt, siger Merete Schultz, som er publikumschef for Odense Bys Museer.

Starten på denne uge har samtidig budt på, hvad nogle vil kalde klassisk dansk sommervejr: regn og rusk.

Her har H.C. Andersens Odense oplevet en lille stigning sammenlignet med de samme dage i den foregående uge.

Dog mener Merete Schultz, at denne fremgang skyldes en kombination af vejret, og det at flere har fået ferie i uge 28.

Fra Moesgaard Museum i det sydlige Aarhus, siger direktør Mads Kähler Holst, at der i denne uge har været "godt museumsvejr".

Lige nu ligger museet på op til 2000 daglige besøgende, hvilket er på samme niveau som sidste år.

Hos Aalborg Zoo skal en voksen som følge af rabatten kun betale godt 100 kroner for at komme ind. Det har fået gæsterne til at strømme dertil.

- Før sommerpakken trådte i kraft, lå vi en lille smule foran normalen. Fra den 27. juni til i dag ligger vi cirka 50 procent foran normalen, siger Søren Sørensen, der er salgs- og kommunikationschef i Aalborg Zoo.

I Ishøj hos Arken Museum for Moderne Kunst vurderer museumsdirektør Christian Gether, at sommerpakken har øget billetsalget med omkring 20 procent.

- Vi oplever en kolossal publikumstilstrømning, siger han.

Billetsalget var dog allerede i fuld gang, inden sommerpakken trådte i kraft, fortæller museumsdirektøren.

Selv om det har betydning, at billetprisen er sat ned, peger Christian Gether på udstillingen "Dyr i Kunsten" som en af de vigtigste faktorer for billetsalget.

Udstillingen byder blandt andet på en svævende elefant og en hest, der hænger fra loftet.

Det er muligt at få halv pris på billetterne frem til den 9. august.

/ritzau/