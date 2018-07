Forkølelse og halsbetændelse er ikke forbeholdt vinter og kulde. Sommerens mange arrangementer er nemlig en fest for virus.

»Festivaler og fodbold på storskærm, hvor mange er samlet på et sted, er med til at holde sommerforkølelserne i live. På den måde er forkølelsesvirus ligeglad med, om det er sommer eller vinter,« siger Jan Pravsgaard Christensen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

For selvom kold og fugtig vejr betyder, at virus kan overleve længere tid i luften, så er der ikke langt til sidemanden, når man står 10.000 mennesker presset sammen foran en storskærm, forklarer han.

Og det hjælper ikke, hvis man samtidig har sovet for lidt og drukket for meget, så kroppens forsvar er svækket. For slet ikke at nævne støvet, som på grund af den historiske tørke ikke er gået mange festivalgæsters næser forbi.

»Støvet irriterer slimhinderne, så man er mere tilbøjelig til at få virus ind i kroppen,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

På årets Roskilde Festival blev støvmasker brugt som værn mod de store mængder støv. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere På årets Roskilde Festival blev støvmasker brugt som værn mod de store mængder støv. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Netop støvet var på sidste uges Roskilde Festival så stort et problem, at festivalen begyndte at sælge støvmasker.

»På grund af tørke og støv er det i år særligt øjeninfektioner, forkølelse og halsbetændelse, som gæsterne henvender sig med (til samaritterne, red.),« oplyste Roskilde Festivals pressekontor til Ritzau.

Og selvom festivalen er slut, lever Roskilde-forkølelsen stadig, og den smitter:

»Hvis du slæber forkølelsen med hjem til familien, har de andre jo en risiko for også at blive smittet. På den måde får vi en lille miniepidemi,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Fakta Undgå snotnæse og halskriller Hold sig fra dem, der er forkølede. Nys altid i dit ærme eller et lommetørklæde. Vask eller sprit fingrene af og sørg generelt for en god håndhygiejne. Hold dig varm - også når solen går ned eller efter badeturen. Boost dit immunforsvar ved at spise sundt, dyrke motion og få nok søvn. Når din krop er i balance, arbejder immunsystemet mere effektivt. Kilde: Jan Pravsgaard Christensen

Sommerens livlige aktivitet på de danske badestrande udgør til gengæld ikke en nævneværdig trussel.

»Det er ikke noget problem at gå ud og blive kølet ned i vandet, så længe du ikke bliver gennemkold,« siger han.

Du kan sagtens tage en kold dukkert uden at frygte forkølelse. Til gengæld kan mange mennesker på lidt plads være en risiko for smitte - også i en tør sommervarme. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Du kan sagtens tage en kold dukkert uden at frygte forkølelse. Til gengæld kan mange mennesker på lidt plads være en risiko for smitte - også i en tør sommervarme. Foto: Bax Lindhardt

Er du til gengæld først ramt af forkølelsen, skal du sørge for at holde dig varm og i ro.

»Det tager nogle dage at få immunforsvaret ordentlig i omdrejninger. Hold dig varm og tag en romtoddy eller en kop te, selvom det måske ikke er det, du har mest lyst til i varmen,« siger han.

Fakta Allerede syg? Sådan blir du frisk igen Slap af – typisk vil man lidt for hurtigt drøne tilbage på arbejde eller ud i sommervejret. Men på den måde vedligeholder du bare og lægger dermed et par dage til sygdomsperioden. Lad immunforsvaret få ro til at nedkæmpe forkølelsen. Hold dig varm evt. med en klud om halsen og undgå træk, selv om det er varmt udenfor. Drik noget varmt te evt. med honning eller en romtoddy til at smøre halsen. Kilde: Jan Pravsgaard Christensen

Det er desværre ikke et helt ukendt fænomen, at forkølelsen lander lige midt i sommerferien.

»Hvis man har 117 deadlines i den sidste uge op til ferien, har man en tendens til at ignorere tegn på sygdom, og så mærker man først symptomerne, når man sidder på en strand på Ibiza,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Statens Serum Institut overvåger ikke luftvejsinfektionerne om sommeren, da det typisk er i vintermånederne, at for eksempel influenza er et problem.

Til gengæld peaker de fødevarebårne sygdomme i sommermånederne. I august registrerer Statens Serum Institut i gennemsnit fire gange flere tilfælde af campylobacter og tre gange flere tilfælde af Salmonella end i december.

»Det skyldes dels forkert håndtering af fødevarer især kød, når vi griller, men også rejseaktiviteten til lande, hvor hygiejnen er en anden,« siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge på Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut.

Skulle du gå hen og blive syg lige op til ferien, så husk, at du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt.

3 gode råd ved grillen

#1 Brug en ren grilltang eller en ren gaffel til færdigstegt kød

#2 Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du har rørt ved råt kød

#3 Vælg kød, som passer til grillens størrelse, og gennemsteg kylling og hakkebøffer

Kilde: Fødevarestyrelsen