Røg, lugt og ubehag, der er nået til et utåleligt niveau.

Sådan beskriver en række naboer de gener, de har omkring et gammel halmfyr, der er beliggende på Lyngåvej i den østjyllandske by Lyngå 25 kilometer nordvest for Aarhus.

Røgen fra halmfyret er erklæret som sundhedsskadelig, men på trods af flere påbud af myndighederne har ejeren af halmfyret, gårdejer Povl Høgsberg, ikke optimeret fyret, så røgen mindskes. Det skriver TV2 Østjylland.

Stridigheden begyndte helt tilbage i 2012, hvor en nabo ved navn Jes Jørgensen for første gang bad Povl Høgsberg om at mindske røgen, der ifølge Jes Jørgensen blandt andet medfører, at han ikke kan sove med åbent vindue om natten.

Han og flere andre naboer på Lyngåvej har siden klaget til Favrskov Kommune, men gårdejeren har trukket sagen i langdrag.

Ifølge TV2 Østjylland klagede naboerne til kommunen i 2013. I 2015 fik Povl Høgsberg første påbud om at nedbringe røggenerne, hvorefter han ankede sagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

I 2018 ekskalerede nabokrigen således, at Østjyllands Politi blev draget ind i sagen, og i august 2019 blev Povl Høgsberg så idømt en bøde på 10.000 kroner i retten samt en bøde på 1.000 kroner om måneden, indtil fyret blev ændret.

En dom han også har anket, hvilket betyder, at sagen nu trækker yderligere ud.

»Man er nødt til at tage i byen for at få frisk luft. Hvis vi får gæster, kan vi ikke sidde på terrassen. Vi må omstille vores liv på grund af røgen, siger en frustreret nabo ved navn til Finn Engelbrechtsen til det lokale medie.

En anden nabo ved navn Mads Larsen fortæller til TV2 Østjylland, at han flere gange har måttet beordre sine børn ind fra legepladsen, fordi røggenerne var for ekstreme.

De tre naboer siger samstemmigt, at de føler sig magtesløse over, at Povl Høgsberg bliver ved med at anke i stedet for at fikse fyret.

Gårdejeren selv siger til det lokale medie, at han ligeledes er træt af nabokonflikten, men at han finder dommen 'urimelig'.

»Jeg synes, at det er fuldstændig urimeligt, at kommunen forlanger, jeg skal sætte en akkumuleringstank på 10.000 liter op, når jeg har haft fyret siden 1987, hvor det har kørt 365 dage om året,« siger Povl Høgsberg til TV2 Østjylland.

Stridigheden mellem Povl Høgsberg og de tre naboer har eftersigende udviklet sig til en splittelse af landsbyen, da der er støtter på begge sider.

Det har også medført, at Povl Høgsberg nu har sat bygningerne til salg, da sagen 'har ødelagt hans virksomhed'.

TV2 Østjylland har forsøgt at få et interview med Natur- og Miljøklagenævnet i Favrskov Kommune, men de har ikke ønsket at udtale sig om den konkrete sag.