Lugten af brændt halm har hærget dele af Østjylland.

To mænd fra henholdsvis Jelling og Vejle, er blevet anholdt for at sætte ild til flere halmballer. Det skriver Horsens Folkeblad.

Natten til tirsdag var de to formodede halmballe-pyromaner på spil for første gang i Bredal i Østjylland. Mandag aften var den gal igen, hvor 30 halmballer brød i brand blot få kilometer fra første brandsted.

Et usædvanligt tilfælde, såfremt de to ildspåsættelser ikke var startet af de to gerningsmænd, mener efterforskningsleder, Jens Lyng Michelsen:

»Selvom det er tørt, skal der meget til at selvantænde. Det kræver en voldsom varmepåvirkning, og derfor mistænker vi klart, at det er påsatte brande,« siger han til Horsens Folkeblad.

Det kan endnu ikke siges med sikkerhed om brandene er påsatte, selvom de to formodede gerningsmænd blev anholdt ved brandstedet.

Efterforskningslederen, Jens Lyng Michelsen, oplyser dog, at alt andet end en påsat brand er usandsynligt, samt at der skal rigtig meget til, før halmballer selvantænder.

De to mænd sidder i skrivende stund i detentionen, mens halmballerne fortsat er ved at brænde ud under kontrollerede forhold.