Så er der gang i græskarudskæringen derhjemme, for det hører jo årstiden til. Men hvor skørt kan det blive?

I Danmark har vi taget godt imod den amerikanske tradition halloween og gjort den til oktober højdepunkt.

I ugerne op til den 31. oktober bliver der pyntet op, købt kostumer og skåret græskar til den helt store guldmedalje.

B.T. har i samarbejde med Anders Hemmingsen, en velkendt Instagram-personlighed, samlet en række billeder af skøre, hjemmelavede græskarhoveder.

Alle billederne har Hemmingsen modtaget over de sociale medier.

Om det er traditionelle designs eller græskar med corona-masker på, så er der godt med efterårsstemning i luften.

Med over en million følgere på Instagram er der mange, der deler billeder og videoer fra deres hverdag med Anders Hemmingsen.

I denne sæson er størstedelen af hans indbakke fyldt med halloween-dekorationer og græskarhoveder. Han modtager cirka fem til seks billeder i den dur om dagen, så der var rigeligt at vælge imellem.

Når man kigger på de billeder, som Hemmingsen har modtaget i år, så lægger man hurtigt mærke til, at der stort set ikke er blevet sendt nogle billeder ind af halloween-kostumer.

Selvom kostumer var noget af det, han modtog mest af sidste år.

Han mener selv, at det skyldes Covid-19.

Grundet udgangsforbudet mange steder i verden og de nye regler vedrørende fester, der skal lukke ned efter klokken 22, er der næsten ingen, som køber kostumer.

Det er også tydeligt at se på mange af de her græskardesigns, at corona i den grad stadig er noget, som vi alle har på hjernen.

Pandemien kommer helt klart til at påvirke måden, hvorpå vi fejre den uhyggelige højtid i år.

Har du en god halloween historie, et billede eller en video, du vil dele med os? Så send den til os på 1929@bt.dk