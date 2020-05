Den svenske sangerinde Lill Lindfors fylder 80 den 12. maj, og hun har netop fået at vide, at hun nu hædres med en plads i Swedish Hall of Fame.

De fire medlemmer af Abba er der. Evert Taube er der, Roxette, The Cardigans, Lill-Babs.

De er alle optaget på Swedish Hall of Fame, der er en særlig hyldest til svenske kunstnere inden for pop- og populærmusik.

Den har sin egen udstilling på Scenkonstmuseet i Stockholm, og snart kommer der flere kunstnere til. De blev udpeget i april.

En af dem er sangerinden Lill Lindfors.

Hun har været med til at præge svensk musik i en menneskealder. Har udgivet over 40 plader. Det er væltet ind med guld- og sølvplader.

Æren på Hall of Fame kommer samtidig med, at hun den 12. maj kan fejre sin 80-års fødselsdag.

Eller fejre og fejre. Det er tilsyneladende ikke rigtig noget, hun er så meget for at markere.

I slutningen af marts var hun i selvvalgt coronaisolation på Øland sammen med sin mand, Anders Byström.

Her interviewede Expressen den dengang 79-årige sangerinde, da hun lige var kommet hjem efter en lang gåtur med hund og mand.

- Du kan skrive, at jeg lige i dag er 62 år. Alderen skifter jo, men lige i dag er jeg kommet hjem efter en lang tur, og så er jeg 62.

Det er mange år, siden svenskerne for alvor fik øjnene op for sangerinden.

Hun debuterede som revyskuespillerinde i 1960. Året efter var hun sangsolist.

"Du är den endda" fra 1967 blev et af Lindfors' gennem tiderne største hits, som har solgt i næsten 200.000 eksemplarer.

De brasiliansk inspirerede "Musik skal bygges utav glädje" og "Längtans Samba" har også toppet hitlisterne.

Jo, finlandssvenske Maj Lillemor Lindfors' musikrepertoire spænder fra svenske folkesange og pop til samba og bossanova.

Hun har også vist sig som en habil jazzsanger og har optrådt med bigbands, herunder Danmarks Radios Bigband.

Hun har indsunget Benny Andersen-tekster om Svante, som hun elsker højt.

Igennem årene har hun holdt skuespilkunsten ved lige i musicals, i film og på teatre.

Hun har desuden skrevet børnebøger.

