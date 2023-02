Lyt til artiklen

Onsdag hævede den amerikanske centralbank renten – igen.

Ikke desto mindre er det faktisk godt nyt for de danske boligejere.

Sådan lyder analysen fra chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard.

Den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, annoncerede tirsdag aften en forhøjelse af renten med 0,25 procentpoint.til 4,75 procent – men det kunne have været langt værre set med boligejernes øjne.

»At Jerome Powells renteforhøjelse bekræfter investorernes forventninger betyder, at det ikke flytter gevaldigt på renterne på de finansielle markeder. Og det er godt nyt for danskernes boligrenter, at han valgte ikke at tage investorerne på sengen og sende renten op med for eksempel 0,5 procent, siger han i en kommentar.

Den relativt beskedne rentestigning er derfor både godt nyt for danskere med realkreditlån – og dem, der er på udkig efter en ny bolig.

»Fire-procentlånet med afdrag, der lige nu er det ledende lån med fast rente, er dermed foreløbigt fredet, som boligkøbernes foretrukne lån. En overraskende stor renteforhøjelse kunne have sendt kurserne ned på realkreditlån og medført en genåbning af fem-procentlånet,« siger Sune Malthe-Thagaard og tilføjer:

»Det ville dermed gøre det dyrere at købe bolig og ville øge pristrykket på et i allerede presset boligmarked.«

Udmeldingen skal ses i lyset af, at den amerikanske centralbank i november hævede renten med 0,75 procentpoint, efterfulgt af en ny forhøjelse på 0,5 procentpoint i december.

Hos Nykredit vurderer chefstrateg Frederik Engholm at det aftagende tempo i renteforhøjelserne skyldes det tre ting.

»For det første det efterhånden relativt høje niveau som styringsrenten har nået på 4,75 procent efter dagens (onsdagens, red.) forhøjelse, og for det andet svaghedstegn i en række økonomiske nøgletal på det seneste,« skriver han i en kommentar.

Den sidste faktor er, at inflationen med Frederik Engholms ord 'er løjet noget af og peger klart nedad'.

Det kan imidlertid vise sig, at boligejerne når at glæde sig for tidligt, advarer Sune Malthe-Thagaard fra Totalkredit.

For allerede torsdag er der et nyt rentemøde – denne gang i Den Europæiske Centralbank. Her forventes det, at renten hæves med 0,5 procentpoint, men enkelte investorer forudser en rentestigning på hele 0,75 procentpoint.

»Får vi og et stort flertal af investorerne en renteoverraskelse i morgen vil det sende både de korte og lange boligrenter op. Så det kan vise sig at aftenens fredning af 4 procentlånet ikke holder længe,« lyder det fra Sune Malthe-Thagaard.

Totalkredit forventer imidlertid, at inflationen også i euroområdet har toppet, og at vi derfor snart ser toppen for centralbankernes renter.