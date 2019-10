En gummiged fjernede toppen af en omkring 100 meter klitrække i Skagen i weekenden.

Det skete på Skagen Sønderstrand, der er et fredet område.

Motivet er fortsat uklart, men kystdirektoratet har før set lignende sager, hvor der har været hærværk med et formål.

'Vi kigger på sagen nu og tager stilling til, hvad der skal ske. Som udgangspunkt skal klitten reetableres, som den var. Det er ikke første gang, folk har taget sagen i egen hånd og har ændret terrænet i et fredet område,' udtaler områdechef Hans Erik Cutoi-Toft i en mail til Jyllands-Posten.

Tidligere har man set eksempler på personer, der har besluttet at fjerne træer fra fredede områder for at gøre udsynet bedre fra deres hus.

Et ægtepar i Skæring fjernede tilbage i 2008 kommunale træer og buske med en rendegraver for at sikre, at deres sommerhus havde havudsigt, skriver Jyllands-Posten.

De blev pålagt at reetablere det ødelagte. Og der er flere lignende eksempler på disse tilfælde.

Det er dog ikke klart, om weekendens handling på Skagen Sønderstrand er sket på baggrund af private ønsker.