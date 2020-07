Da sommersolen ramte Aarhus Ø, kom urolighederne, og med urolighederne kom utrygheden. For her har en gruppe unge på op imod 50 chikaneret beboerne og havnens gæster.

Urolighederne fik rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), til at indkalde til hastemøde torsdag:

»Jeg synes, problemet på Aarhus Ø er fuldstændig uacceptabelt. Vi kan ikke have et sted, som egentligt er ment som en stor attraktion for borgere, der vil slappe af, men hvor borgere bliver chikaneret. Derfor indkaldte jeg til et hastemøde i dag,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Aarhus Stiftstidende har den seneste tid beskrevet urolighederne, der blandt andet har betydet, at man har fordoblet antallet af vagter i området. Østjyllands Politi er rykket ind med en mobilstation, og Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn har i et brev råbt byrådet i Aarhus Kommune op.

En BMW brænder dæk af på Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø. Privatfoto Vis mere En BMW brænder dæk af på Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø. Privatfoto

'Uroen på havnen fortsætter og har nu nået et omfang og en karakter, hvor vi er nødt til at henvende os til den politiske ledelse i kommunen,' lyder det indledende i brevet.

Heri bliver det beskrevet, hvordan man på lystbådehavnen har oplevet alt fra hærværk til indbrudsforsøg, truende adfærd og salg af narko. Desuden bader udefrakommende på ulovlig vis i havnen og hopper rundt på bådene.

Og det var havneforeningens brev, der fik Rabih Azad-Ahmad til at indkalde til hastemøde, hvor også politiet deltog, for at finde en løsning på problemet.

»Jeg vil ikke sige hvilke initiativer, for bøllerne skal ikke læse om det i avisen. Men vi skal have lavet en koordineret indsats, så vi ikke flytter problemet,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Har du været offer for urolighederne? Hvis du er blandt dem, der har været påvirket af urolighederne på Aarhus Ø, hører B.T. meget gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk.

Efter hastemødet har Rabih Azad-Ahmad dog selv besluttet sig for yderligere to initiativer, han gerne vil afsløre:

»Normalt er der to vagter på havnen, men på det seneste har der været fire, og det kommer vi til at opretholde. Og så har jeg besluttet at holde et dialogmøde med beboerne og brugerne af Aarhus Ø i næste uge, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Det kunne ifølge Rabih Azad-Ahmad f.eks. være hjælp med at skaffe politiet dokumentation. For når politiet kommer til havnen, forsvinder ballademagerne.

Noget skal der dog gøres, hvis man spørger havneforeningen.



»Lokalt påvirker det folk rigtig, rigtig meget. Det er heldigvis ikke sådan, at det er hele lystbådehavnen, der er underlagt den megen uro, men episoderne med uønskede personer på bådene har gjort, at nogle ikke har lyst til at sove på deres båd af frygt for, at der kommer nogen om bord, mens de sover,« fortæller Jens Fick, der er næstformand i havneforeningen.

Lystbådehavnen er offentlig, så alle er velkomne. Det er da heller ikke det, der er problemet, understreger næstformanden:

»Vi er glade for mange gæster på havnen. Det er super festligt med liv omkring os og bådene. Problemet er, at der desværre fra tid til anden er en utryghedsskabende stemning på nogle områder.«

Havneforeningen foreslår i brevet til byrådet to konkrete tiltag, som kan medvirke til at komme problemet til livs: At badeforbuddet håndhæves – eventuelt af vagtværnet – og at man lukker adgangen til p-pladserne med en bom.

Forslaget med parkeringspladsen er stillet, fordi urolighederne ofte centrerer sig omkring dyre biler, der kører ind i området om aftenen. Rabih Azad-Ahmad kan dog ikke fortælle, om havneforeningens foreslåede initiativer bliver til noget.

Det er ikke kun på lystbådehavnen, biler spiller hovedrollen i en problematik. Nær lystbådehavnen – også på Aarhus Ø – har et velhaverkvarter nemlig igennem længere tid været plaget af bilræs.

B.T. har tidligere beskrevet, at fænomenet langtfra er nyt i området, og at man med vejbomme og blomsterkummer har forsøgt at eliminere det. Det har afhjulpet problemet en smule, men beboerne er fortsat generet af støjen fra muskelbilerne.