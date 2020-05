Den nu tidligere hærchef, generalmajor H.-C. Mathiesen, som netop nu sidder på anklagebænken ved Retten i Viborg tiltalt for at have hjulpet sin tidligere kæreste, nuværende hustru, frem i karrieren, gav hende trods hendes langt lavere rang i Forsvaret adgang til hans indbakke, så hun kunne se alle hans mails.

Heriblandt også alle fortrolige mails, som eksempelvis den øverste chef for Hærstaben under ingen omstændigheder må dele med andre.

Af mandagens forklaringer fra to vidner, der er ansat som IT-kyndige i Forsvaret, fremgår det, at det er forholdsvis kompliceret og kræver en aktiv handling at give andre adgang og redaktørrettigheder til mailens indbakke.

Den tiltalte generalmajor H.-C. Mathiesen har tidligere i retssagen, da han selv blev afhørt, forklaret, at han ikke kan erindre, at han har givet sin kæreste adgang til fortrolige mails samt hans kalender.

Og - i givet fald - at det så måtte være sket ved en fejl.

Men de to IT-kyndige vidner har mandag formiddag begge forklaret, at det ikke kan være sket ved en tilfældighed.

»Det er usandsynligt, at man kan gøre det ved et tilfælde. For det kræver en aktiv handling,« forklarede det ene vidne.

Og da det næste vidne, som er ansat i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, blev afhørt, konstaterede hun:

»De adgange, der er givet her, kan kun være givet via Outlook. Det er med sikkerhed ikke sket fra central side, og derfor kan det kun være sket via Outlook. Altså er det foretaget af den person, der er logget på,« forklarede hun.

Anklageren i sagen med den tidligere hærchef, auditør Claus Risbjerg, fremlagde en mail, som den tiltalte havde sendt til sin kæreste i forbindelse med, at hun nu var blevet givet rettighed til at læse hans mails og også kunne se hans kalender.

'Hej søde - så skulle den gerne være i kassen. Jeg har også andet sted givet dig tilladelse til at have rettighed som redaktør.'

Senere samme dag svarer hun: “Det virker” - efterfulgt af en smiley.

H.-C. Mathiesen nægter sig skyldig i alle fem anklagepunkter.

Anklagemyndigheden, som er Forsvarsministeriets Auditørkorps, kræver ham idømt fængselsstraf.

Bt.dk følger sagen ved Retten i Viborg.