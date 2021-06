Koldt, mørkt, diset og meget tidligt om morgenen.

Det var situationen for den 43-årige lastbilchauffør Heino Quistgaard Bjørnsholm, da han den sidste mandag i januar i år kom kørende ad landevejen ved Tissø i Vestsjælland og pludselig undrede sig over, at en bil holdt parkeret lige midt på kørebanen med lys på.

»Jeg kom i lære som chauffør i 1996, så jeg har jo nok set et par ulykker i tidens løb. Men det er første gang, hvor jeg har været den første, der kom frem til stedet,« siger Heino Quistgaard Bjørnsholm fra Mørkøv.

For nylig blev han hædret af Midt- og Vestsjællands Politi for den livreddende indsats, han ydede den januarmorgen, som ellers lignede alle andre mandage i vinterhalvåret.

Den 61-årige mand, som sad livløs bag rattet i den lille røde Peugeot 208, der holdt midt på kørebanen, havde nemlig fået hjertestop.

»Jeg sidder og snakker i telefon på det tidspunkt, og jeg siger med det samme: Det ser ikke godt ud det her. Jeg løber,« fortæller Heino Bjørnsholm, som den morgen resolut stiger ned fra førerkabinen og forsøger at få kontakt med den mand, der sidder bag rattet i en skæv position og hænger slapt mod højre i sikkerhedsselen.

»Jeg knalder hårdt på ruden men uden reaktion. Så ringer jeg 112. Jeg henter en mukkert i lastbilen og løber tilbage og smadrer sideruden på bilen. Manden har ingen puls, og han reagerer ikke,« fortæller Heino, der må kæmpe hårdt med at få den livløse mand, hvis fødder sidder klemt fast under pedalerne, ud.

I de dramatiske minutter er han selv ved at blive kørt ned af en modkørende bil, men heldigvis undgår han at blive påkørt.

Andre trafikanter i de tidlige morgentimer standser og hjælper til. En kvinde springer ud og giver hjertemassage. Fem-ti minutter senere ankommer paramedicinere og ambulancereddere med blå blink og overtager den livreddende førstehjælp.

Heino Bjørnsholm har for nylig modtaget et diplom og en kontant hilsen på tusind kroner fra politiet som tak for hans indsats.

Der skulle også have været afholdt et officielt arrangement, hvor han og 12 øvrige fra politikredsen skulle hædres, men arrangementet blev aflyst på grund af corona-situationen.

Den 43-årige lastbilchauffør har fået at vide, at den 61-årige mand, han ydede hjælp den morgen, har overlevet. Men han har ikke hørt fra ham. Og ved heller ikke, hvem han er.

»Jeg ved bare, at han overlevede. Jeg vil rigtig gerne snakke med ham. Jeg har lyst til at give ham et ordentligt håndtryk. Det kunne være rart at se ham i en anden situation end sidst,« siger Heino Bjørnsholm fra Mørkøv.

Det ønske sender vi hermed videre til den 61-årige mand, der ligesom fodboldstjernen Christian Eriksen har fået reddet livet i sidste øjeblik efter hjertestop.