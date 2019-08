»Jeg er ligeglad, fordi jeg ved, hvad der er sandt. Men det handler om principper, og de skal ikke ødelægge folks liv.«

Det fortæller 28-årige Hadi Al-Timimi, som er blevet hængt ud i en hemmelig Facebook-gruppe.

Der er over 7.000 medlemmer i 'Hækleklubben Exclusive STJERNERNE'. Her bliver der jævnligt lavet opslag, hvor kvinder spørger ind til forskellige mænd. I Hadi Al-Timimis tilfælde, der langt fra er det værste af slagsen, har de brugt et af hans private billeder til et opslag, der lyder:

'Ano søger info fra 2 måneder tilbage til nu.'

Her ses opslaget, som blev lavet på den hemmelige Facebook-gruppe Hækleklubben Exclusive STJERNERNE. Det har Hadi Al-Tamimi ikke givet samtykke til. Foto: Screenshot

I kommentarfeltet påstår en kvinde, at han er på datingappen Tinder. Det afviser Hadi Al-Timimi. Han indrømmer, at han har brugt den, men det skulle være for længe siden.

»De har delt et billede uden min samtykke fra min private Instagram. De prøver at ødelægge mit omdømme og ry og siger ting, der ikke er sandt,« siger han frustreret.

Det var en fælles veninde til ham og den nuværende kæreste, der gjorde dem opmærksomme på opslaget.

En advokat har vurderet, at det ville blive for dyrt for ham at tage sagen i retten i forhold til et potentielt udbytte, fortæller han.

Hadi Al-Tamimi har ikke nogen ide om, hvorfor en kvinde skriver, at hun kender ham via datingappen Tinder.

Politiet rådede ham til at tage kontakt til folkene bag kommentarerne for at få opslagene fjernet - hvilket kan være svært, da gruppen kun kan findes frem, hvis man bliver inviteret af et eksisterende medlem.

Derfor har den 28-årige dansk-, kristendom- og historielærer ét ærinde ved at stå frem i medierne. Han vil belyse problematikken.

»Hvis det var en af mine elever, der havde oplevet det, ville jeg sige: 'Du bliver nødt til at stå frem og sige fra'. Men det værste ved alt det her er, at jeg ikke aner, hvem der har spurgt ind til min person. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvem det kunne være,« siger han og indrømmer, at det er decideret ubehageligt.

Advokat Vibeke Borberg, ph.d. med speciale i informationsret, medieret og presseetik, mener, at Facebook-grupper som 'Hækleklubben' er problematiske.

»I udgangspunkt er det nok i strid med persondatareglerne. Når det er en gruppe med over 7.000 medlemmer, kan man ikke længere sige, at det er til privat brug og i et mindre forum,« siger hun.

Det kan meget vel også være en krænkelse af Hadi Al-Timimis privatliv, at man har delt et billede af ham i gruppen, lyder det.

Men der kan godt være tilfælde, hvor det er i offentlighedens interesse, at man deler et privatbillede.

»Men spørgsmålet, om en person er en kæreste utro, er altså et privat spørgsmål. Det har ikke nogen offentlig interesse,« slår hun fast.

Herefter kommer hun ind på en generelt problematik med disse hemmelige grupper, der findes flere af på Facebook.

»De bliver lidt nogle parallelle efterforskningssystemer, når en kvinde skriver, at man skal passe på, hvis de andre kender den samme mand. Det er dybest set en politiopgave. Her får det en karakter af, at man får hængt nogle privatpersoner ud på et grundlag, som ikke altid er i orden.«

Fænomenet har tidligere været omtalt i medierne inden for de seneste år. I de mest grelle tilfælde bliver mænd beskyldt for at være voldsmænd.

Grupperne bliver også brugt til at finde kvindelige lokkeduer til at teste mænds loyalitet mod deres bedre halvdele. Det skrev TV 2 i 2018, hvor de også nævnte 'Hækleklubben'.