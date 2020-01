Når du tænker på danske feriesteder, så er Haderslev ikke lige den by, som kommer først frem hos de fleste.

Men det burde den måske gøre, viser en ny undersøgelse.

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, som har talt med en masse turister, og ud fra deres interviews har de lavet en rapport, der giver et billede af, hvor man bør tage hen i Danmark.

Og der er en af topscorerne altså Haderslev.

Det skriver TV Syd.

Det er specielt på området, hvor undersøgelsen kigger nærmere på, hvorvidt turisterne ønsker at anbefale stederne til venner eller kolleger, at Haderslev imponerer.

Her er 81 procent af de adspurgte turister i Haderslev såkaldte ‘ambassadører’, hvilket betyder, at de har givet 9-10 i karakter ud af 10.

Det er faktisk kun Sæby og Skagen, som har formået at score højere i den kategori. Hele 92 procent ønsker at anbefale Skagen efter at have været der.

»Det får os virkelig til at føle, at det vi gør, giver mening,« lyder det fra Gert Helenius, der er direktør i Haderslev Erhvervsråd, til TV Syd.

Til sammenligning er Rømø og Tønder/Møgeltønder/Højer helt i bunden på listen.

Det er kun knap halvdelen, som ønsker at anbefale de steder.

Undersøgelsen viser også generelt set, at temperaturen i sommerperioden samt nedbør har en signifikant indflydelse på, hvorvidt turisterne ønsker at anbefale stederne til andre.

I perioder med nedbør og koldere temperaturer er det tal faldende.

Tilfredshedsniveauet er dog upåvirket af, hvordan vejret er i perioden, hvor ferien varer.

Haderslev topper også listen på området omkring spisesteder.

Det er sammen med Rørvig/Nykøbing Sjælland det mest populære sted, når folk har været ude at spise.