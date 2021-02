Det er formentlig de færreste, der synes om at få boret en vatpind op gennem næsen eller ned i svælget, når man skal coronatestes.

Men de metoder kan inden længe være fortid.

I hvert fald hvis man skal tro den australske virksomhed GreyScan.

Ifølge flere af landets medier, herunder The Australian og News.com.au, har virksomheden nemlig udviklet en ny coronatest, som via dit åndedræt kan fortælle, om du har corona eller ej på bare tre minutter.

Foreløbig er testen i sin udviklingsfase, og derfor søger GreyScan om statsfinansiering, så de kan masseproducere de nye åndedrætstest inden udgangen af 2021.

»Åndedrætstesten virker på under tre minutter. Det er stadig laboratorietest, men resultaterne er ekstremt lovende,« siger Samantha Ollerton, der er administrerende direktør i GreyScan, til det australske medie The Australian.

Ifølge flere af de australske medier vil den nye hurtigtest være anvendelig i lufthavne og andre steder, hvor et hurtigt svar er påkrævet.

»Hvis vi vil lade folk åbne deres forretninger og åbne grænserne for internationale rejser, så er vi nødt til at have hurtige, nøjagtige og pålidelige test,« siger Samantha Ollerton videre.