Byfestivalen Distortion har ramt Københavns gader.

Og torsdag er det blevet Vesterbros tur til at have en masse unge til gadefest.

Men det giver voldsomme parkeringsproblemer for de københavnske parkeringsbetalende borgere i området.

Blandt andet i Facebook-gruppen 'Det sker på Vesterbro' er der flere som klager over de manglende parkeringspladser, når de nu betaler parkeringslicens.

Her er der nogle borgere som klager over, at de også har fået en bøde.

»Mega ulækkert. Jeg høstede også en i går. Jeg kunne selvfølgelig bare have kørt til Greve for at parkere og så gå hjem,« bliver der skrevet sarkastisk i en Facebook-tråd.

Her bliver en bil fjernet fra Vesterbro. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Her bliver en bil fjernet fra Vesterbro. Foto: PRIVATFOTO

»Det er fandeme belastende. Har licens og kørt rundt i jeg ved ikke hvor lang tid for at finde en plads. Har stadig ikke fundet en plads,« skriver en anden.

B.T. har modtaget billeder, der viser, at de parkerede biler i området også bliver fjernet med fejeblad.

B.T. har kontaktet Københavns Kommune, for at høre om hvor mange biler, der er blevet fjernet. Kommunen henviser til Københavns Politi, men det har ikke været muligt at få antal af fjernede biler.

Omkring Halmtorvet er Distortion heller ikke særlig velset.

Mike Dziadul, der ejer baren St. Pauli på Sønder Boulevard mener, at Distortion burde stoppes.

»Det er en kapitalistisk organisation, der tjener penge baseret på frivilligt arbejde,« siger barejeren.

Han har anskaffet et stort skilt til at hænge på sin facade, hvor han frabeder sig, at Distortion-gæster kommer ind og får en kold øl.

»Det er ikke så meget Distortion i sig selv, det er det kapitalistiske koncept, der baserer sig på frivilligt arbejde samtidig med at ejeren tjener pengene. Der er et stort penge flow én vej. festen er fed. Men det er de frivillige (dj’s mv.) der skaber festen.«

Københavns Politi oplyser til B.T., at der er god stemning og fred og ro.