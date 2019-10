Webcams er begyndt at interessere hackere over hele verden, og det er især dem, der har adgang til det allermest private, der er efterspørgsel på.

»Hackerne efterlyser i stor stil metoder til at hacke webcams,« siger Jesper Mikkelsen, der er cyber defence specialist hos Trend Micro i Danmark.

Sikkerheden i kameraerne er ‘katastrofalt dårlig,’ siger Jesper Mikkelsen, og derfor er det en nem opgave for hackerne.

Det viser en analyse foretaget af Trend Micro, der blandt andet viser, at særligt videoer fra soveværelser, massageklinikker, lagerbygninger og fra områder omkring kasseapparatet i butikker er efterspurgt.

Hackerne kommunikerer i såkaldte ‘undergrundsfora,’ hvor de anonymt kan efterspørge videooptagelser.

Faktisk er det så systematiseret, at hackerne kan købe en form for abonnementsservice, hvor adgang til et kamera kan koste omkring 10 kr. om måneden.

Særligt videooptagelser fra soveværelser og massageklinikker er interessante for hackerne, fordi de kan få adgang til materiale, de kan afpresse folk med.

Videooptalgeser fra lagerbygninger kan bruges til erhvervspionage, mens optagelser fra kasseområder i supermarkeder kan bruges til at aflure folks pinkode ved kortbetalinger.

I august kunne Trend Micro afsløre, at de i løbet af kun fem måneder havde blokeret 5 mio. forsøg på at hacke overvågningskameraer med internetadgang.