Hacker-netværket Anonymous bekæmper Vladimir Putins propaganda med millioner af sms'er til almindelige russere.

Det fortæller Radio 24syv. At føre en krig og vinde en krig handler ikke kun om, hvad der foregår på slagmarken.

Det handler i høj grad også om at kontrollere strømmen af information til omverdenen.

Det har Vladimir Putin indset, og den russiske regering har forlængst lukket ned for en mediedækning, som udfordrer den russiske officielle version af, hvad der lige nu foregår i Ukraine.

Men nu bliver Rusland og Putin udfordret af det omfattende hacker-netværk Anonymous.

Under navnet Squad303 og under ledelse fra Polen har en større gruppe af it-kyndige medlemmer af Anonymous nu oprettet en hjemmeside, som gør det muligt for alle at sende beskeder direkte til helt almindelige russere om situationen i Ukraine.

Under pseudonymet 'Jan Zumbach' fortæller lederen af Squad303 i 24syv-podcasten 'Krig i Europa' om initiativet, som man har sat i gang for at give folk i hele verden mulighed for at hjælpe med at fortælle sandheden til russeren på gaden.

»Vi bor i Polen, så da krigen startede, kunne vi nemt engagere os. Vi kunne tage bilen og købe mad eller bleer eller alt muligt andet og køre til grænsen. Vi har alle sammen flygtninge i vore hjem, så vi var i stand til at gøre noget,« fortæller 'Jan Zumbach'.

Muligheden for at hjælpe var noget, som folk efterspurgte i andre lande, heriblandt også Danmark, fortæller han.

Og allerede under testfasen på projektet fandt Squad303 ud af, at metoden havde potentiale – for der kom faktisk svar tilbage fra Rusland.

»Vi vidste, at det var en god chance for at starte en dialog og kommunikere med mennesker i Rusland. Vi opdagede, at de ikke ved noget som helst om krigen,« siger 'Jan Zumbach'.

Siden da har brugere over hele verden sendt 'flere end 40 millioner' beskeder til russiske mobilnumre, fortæller han.

»Før i tiden kunne man kun følge krig på tv. Man kunne føle vrede, eller man kunne blive ked af det. Men nu kan man gøre mere. Man kan engagere sig,« siger 'Jan Zumbach'.

Han og Anonymous håber, at man ved at nå ind til helt almindelige russere kan opmuntre til modstand mod Vladimir Putins regering.

Du kan høre hele 24syv-podcasten om og med Anonymous lige her.