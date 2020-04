Fra kræft til coronakarantæne.

Den seneste tid har på flere måder været hårde rent helbredsmæssigt for den tidligere FCK-boss Flemming Østergaard.

I folkemunde bedst kendt som Don Ø.

I januar sidste år kom det frem, at Flemming Østergaard havde fået kræft i næsen, og derfor skulle han i strålebehandling.

Flemming Østergaard. Foto: Søren Bidstrup

Nu står den så på mindst to ugers karantæne i villaen på Strandvejen ud til Øresund.

Årsagen er denne:

Flemming Østergaard oplyser til B.T., at han har haft forskellige symptomer, der kan skyldes coronavirus.

»Jeg har i tilfældig rækkefølge haft mange af symptomerne såsom lungebetændelse, hoste/hæshed, muskelsmerter, svimmelhed m.v.,« siger han til B.T.

Blå bog om Flemming Østergaard alias Don Ø Født 31. oktober 1943, voksede op i Ordrup med sine forældre og lillesøster Jytte.

Han blev uddannet fondsbørsvekselerer i 1968.

Han grundlagde sin første virksomhed, FØMA Kontorsystemer, i 1971.

Efter et alvorligt uheld i 1986, hvor han blev ramt af en bil på Strandvejen og gennemgik en langvarig genoptræning, stoppede han sin internationale karriere og grundlagde Kinnarps Kontormøbler i 1988.

Han gik ind som aktionær i Lyngby Boldklub, og senere, i 1997, blev han adm. direktør i FC København.

I 2002 blev han bestyrelsesformand for FC København og Parken Sport & Entertainment, et underholdningskonglomerat, der arrangerer sportsbegivenheder, ejer fitnesskæden fitness.dk og Lalandia i Rødby og Billund.

I 2010 stoppede han som bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment.

I 2015 blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup dømt i byretten for kursmanipulation.

Dommen lød, at Østergaard havde tilskyndet Glistrup til systematisk at købe Parken-aktier for at presse kursen op. De ankede begge.

I 2017 blev både Østergaard og Glistrup i Østre Landsret idømt 18 måneders ubetinget fængsel.

I 2019 kom det frem, at Flemming Østergaard var ramt af kræft i næsen og skulle i strålebehandling.

Det er netop de symptomer, Sundhedsstyrelsen peger på som tegn på mulig coronavirus.

Lægen har derfor besluttet, at Flemming Østergaard fredag skal testes for coronasmitte.

Eller om 'andet driller', som han selv kalder det.

Det er mere end 20 år siden, at han efter en lang erhvervskarriere med direktørposter og ejerskaber af selskaber trådte ind i fodboldforretningen bag FC København.

Flemming Østergaard alias Don Ø har været vandt til at have fart på som FCK-boss. Her sidder han i sin bil med mobiltelefonen. Nu mange år efter er han hjemme i karantæne på grund af coronavirussen. Foto: Søren Bidstrup

Med Flemming Østergaard som først direktør og siden som formand voksede Parken Sport & Entertainment til en markant underholdningskoncern.

Det store blikfang var hjemmebanen Parken, der også var ramme om store internationale rock- og popkoncerter.

Parken Sport & Entertainment investerede ydermere i f.eks. Lalandia, en håndboldklub, et billetbureau, en fitnesskæde og en tv-virksomhed.

I 2010 stoppede Flemming Østergaard i Parken Sport & Entertainment.

Flemming Østergaard jubler over resultatet i Amsterdam, der betød, at FC København kvalificerede sig til Champions League i 2010. Foto: Lars Møller

Forhåbentlig nyder Flemming Østergaard da også sit liv som pensionist.

Uanset om han testes positiv for corona eller ej, så skal han nemlig forblive i karantæne de næste to uger.

I forvejen har lægen i epedimiens start anbefalet Flemming Østergaard at isolere sig der hjemme, da han er i risiko for smittefare.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er alle over 60 år del af den særlige risikogruppe.

De er særligt sårbare ved coronasmitte Sundhedsstyrelsen oplyser, at disse er særligt sårbare ved smitte med corona : Ældre over 65 år (især over 80 år) Personer med følgende kroniske sygdomme: Hjerte-kar-sygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)

Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)

Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

Kronisk leversygdom

Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger

Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene

Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer

Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer Personer med nedsat immunforsvar som følge af: Blodsygdomme

Organtransplantation

Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft

Hiv-infektion med svær påvirkning af immunsystemet Andre personer: Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip) Kilde: Sunhedsstyrelsen.dk

Og det samme gælder kræftsyge med strålebehandling.

Flemming Østergaard er blevet 76 år, og da han indtil for kort tid siden har været meget syg på grund af kræft, hører han netop til i den kategori.

Uanset testens resultater har han da også tænkt sig at blive i karantæne de næste par uger.

Er testen negativ, frygter han nemlig at blive smittet med coronavirus.

Flemming Østergaard frygter at blive smittet med corona, så han bliver i karantæne, selv om testen viser sig at være negtiv. Foto: Søren Bidstrup

Da Flemming Østergaard svarer 'ja' til, at de to ugers karantæne skyldes symptomerne på corona, kommer han med denne bemærkning efterfølgende:

»Plus frygten for at få corona.«

Corona eller ej.

Flemming Østergaard holder sig i karantæne indtil mindst starten af maj.