Ukrainerne er dybt afhængige af Elon Musks sattelitbårede internet, Starlink.

Det blev tydeligt under et stort anlagt droneangreb mod Krim-halvøen sidste år.

Her havde flere ukrainske undervandsdroner angiveligt kurs mod den russiske flåde, der lå til kaj ved Sevastopol på Krim-halvøen, indtil dronerne pludseligt mistede forbindelsen og drev i land, fremgår det af en ny biografi om Elon Musk.

Men det var ikke et uheldigt sammentræf. I biografien hævdes det, at manden bag SpaceX og Tesla personligt bad sine ingeniører om at slukke for internettet i området.

Musk lod med vilje vær med at give Ukraine udvidet adgang til Starlink, fordi han efter eget udsagn ikke vil være en part i krigen. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har fået beskyldningerne fra ukrainerne til at fyge mod verdens rigeste mand.

Mykhailo Podolyak, der er rådgiver for præsident Volodomyr Zelenskyj, har på det sociale medie X, der er ejet af selvsamme Musk, skrevet et opslag, hvor han beskylder Musk for at være medskyldig i tab af civile ukrainere.

'Ved ikke at tillade ukrainske droner at ødelægge en del af den russiske flåde ved hjælp af Starlink, tillod Elon Musk den russiske flåde at affyre Kalibr-missiler mod ukrainske byer. Som et resultat bliver civile, børn dræbt. Dette er prisen for en cocktail af uvidenhed og stort ego.'

I en kommentar på X bekræfter Musk, at der fra ukrainsk side var en anmodning om Starlink-adgang hele vejen til Sevastopol for at udføre et angreb, der havde til formål at sænke en stor del af den russiske flåde.

Adviser to the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podolyak, speaks during an interview with AFP in Kyiv, on July 19, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix

'Hvis jeg havde accepteret deres anmodning, ville SpaceX være medskyldig i en større krigshandling og konflikteskalering,' har Musk skrevet i en anden tråd om samme emne.

Samarbejdet mellem ukrainerne og Tesla-ejeren startede ellers så godt, da Musk efter den russiske invasion hurtigt gav Ukraine adgang til den internetforbindelse som Starlinks satellitter, der ellers ikke var aktiveret i Europa endnu. Siden har Musk dog søgt længere mod Rusland.

En kilde fra toppen af Pentagon hævder i Independent, at den russiske præsident og Musk har talt sammen på en direkte telefonlinje, og at Musk skulle have 'ædt' Putins ord.

Musk har under konflikten også flere gange talt for en 'fredsplan', der indebar, at Ukraine endegyldigt overgav Krim til Rusland. Også den gang gik Podolyak i rette med rigmanden.