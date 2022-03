Mens den russiske hær langsomt vinder frem i Ukraine, står de russiske styrker nu over for en anden voldsom modstander:

Naturen.

Specielt den østlige del Ukraine er i øjeblikket ramt af den sibiriske kulde, som betyder, at der er klart og iskoldt. Helt ned til minus 15 grader om natten.

Det har betydning for kampene. Det fortæller Steen Kjærgaard, der er major, militærforsker og souschef ved Institut for Strategi og Krigsstudier under Forsvarsakademiet.

Vladimir Putin Foto: Sergei CHIRIKOV Vis mere Vladimir Putin Foto: Sergei CHIRIKOV

»Det er selvfølgelig et problem for begge parter, men mest for den angribende part. Den angribende part ender et eller andet tilfældigt sted i terrænet, mens den forsvarende part kan placere sig i nærheden af bygninger eller noget andet infrastruktur, som giver varme og læ,« siger Steen Kjærgaard.

Han fortæller også, at kulden svækker kampmoralen.

»Soldater skal være mætte og varme for at kunne bruge deres energi på kampene. Det er ikke muligt, når man fryser. Så er det eneste, man tænker på, at få varmen. Sanserne bliver ekstremt påvirkede af kulde,« siger han.

»Læg dertil den frygt og usikkerhed, den enkelte soldat føler over at være i krig. Det eneste, man tænker på, er at kunne få et varmt bad, men det er ikke muligt,« siger Steen Kjærgaard.

Kulden har også betydning for søvnen. Steen Kjærgaard fortæller, at soldater af oplagte grunde undlader at sove i deres køretøjer.

»Det er jo et militært mål,« siger han og fortsætter:

I stedet graver soldaterne sig ned for at beskytte mod kulde og for, at de ikke kan opdages af termiske kameraer, der kan registrere varme.

Ifølge Steen Kjærgaard er kulden med til at gøre den angribende part sårbar.

Sibirisk kulde har ramt Ukraine, og det kan svække den russiske kampgejst. Her er det en smadret tank i den østukrainske by Volnovakha. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Sibirisk kulde har ramt Ukraine, og det kan svække den russiske kampgejst. Her er det en smadret tank i den østukrainske by Volnovakha. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

»Under kulde er man endnu mere afhængig af, at baglandet kan sende forsyninger til én. Hvis forsyningerne svigter, er det svært at føre krig,« siger han.

Svigtende forsyninger har blandt andet været nævnt som årsag til, at en kolonne af russiske militærkøretøjer på mere end 60 kilometer nord for Kyiv i lange perioder stod stille for efterfølgende at snegle sig afsted.

Den russiske kulde har tidligere ændret krigens gang. Blandt andet i 1941 under Anden Verdenskrig, hvor kulden bidrog til at stoppe Nazitysklands tropper tæt på Moskva. Det endte som bekendt med en retræte og Tysklands kapitulation.

Steen Kjærgaard fortæller, at det har undret militæreksperter, at Ruslands præsident Vladimir Putin har valgt det tidlige forår til sin invasion.

For vejret svinger mellem kulde og plusgrader, og sidstnævnte giver smeltevand.

»Enten er det meget koldt eller også slipper frosten sit tag, og det giver et andet problem. Så bliver det muddersæson, og køretøjerne sidder fast,« siger Steen Kjærgaard.

Flere videoer på Twitter viser også russiske kampvogne og lastbiler, der sidder fast i ukrainske mudder.

Ifølge Berlingske vil den sibiriske kulde være over Ukraine weekenden over, hvorefter den letter for så at vende tilbage fredag.