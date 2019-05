Den yderst omtalte TV 2-dokumentar Daginstitutioner bag facaden trækker for tredje dag i træk stor opmæksomhed.

Dokumentaren blev vist tirsdag aften, men allerede mandag delte TV 2 en teaser, som tiltrak enorm kritik af både pædagogerne og pædagogmedhjælperne i de to daginstituioner, der har hovedrollerne i programmet.

Også TV 2's metoder er blevet kritiseret, da både Københavns Kommune og forældrebestyrelsen i den omtalte vuggestue i programmet, finder det stødende, at TV 2's journalist fik optagelserne i hus ved brugen af skjult kamera.

Onsdag er det så forældrenes tur til at modtage kritik. Et hurtigt gennemsyn af både B.T.'s Facebook-side og B.T.'s e-mail-indbakke viser nemlig, at der er flere, som mener, at problemerne er startet i børnenes egne hjem.

'Alle glemmer tilsyneladende, at børnene har (ansvarlige) forældre. Og nogle af disse forældre er angiveligt mere interesserede i at angribe TV 2 end at opdrage deres uopdragne drengebørn, som åbenlyst og uhæmmet terroriserer de mindre børn og pædagogerne,' skriver en læser blandt andet.

'Børn skal også opdrages hjemmefra. Lad være med at give pædagoger skylden,' skriver en bruger på Facebook.

Det er især børnene i den børnehave, der bliver vist i programmet, som, folk mener, opfører sig dårligt.

Det skyldes blandt andet et klip, hvor en fireårig dreng siger »din fucking bøsse« samt episoder, hvor børnene sparker og river hinanden i håret.

'De har svigtet på deres opdragelse'

'Det må da være pinligt for dem selv (forældrene, red.) at se, de har svigtet på deres opdragelse. De ældre børn, som var i den børnehave, var så uopdragne, beskidte og flabede! Kæft, hvor burde de forældre have en dårlig smag i munden,' skriver en Facebook-bruger.

'Det er da ikke normal adfærd, at børn i fire-seks års alderen kalder andre bøsserøve, svarer pædagogerne igen og tyranniserer de andre børn. De børn burde blive hentet af forældrene, og så må de løse den opgave med at lære deres barn at vise respekt for voksne OG andre børn,' skriver en anden.

B.T. har onsdag kontaktet den kendte børnepsykolog John Aasted Halse for at høre, om der er hold i kritikken af forældrene.

»Det er jo den klassiske snak om at sætte grænser for sine børn, og der må man sige, at det er klart, at forældrene også har et ansvar,« begynder John Aasted Halse og fortsætter:

»Men nu er det sådan, at børn er meget mere i institution i dag end tidligere, så uanset hvordan man vender og drejer det, har pædagogerne og medhjælperne også et ansvar for opdragelsen. Man kan ikke forvente, at et ti måneder gammelt barn er grydeklar til et socialt liv i vuggestuen, når det er vant til at være derhjemme, hvor afstanden til den voksne er kortere, og der bliver taget meget mere hensyn.«

I dokumentaren bliver der blandt andet vist et klip, hvor en 14 måneder gammel pige græder i 50 minutter, fordi hun vil have sin mor eller far. Her er der flere læsere, som påpeger, at pigen nok fortsætter med at græde så længe, fordi 'hun er vant til at få, hvad hun vil, hvis hun skriger længe nok.'

»I gamle dage sagde man, at man skulle lade barnet skrige, da det så bare fik store lunger, men her er tale om et lille barn, der først lige er startet i vuggestue«, siger John Aased Halse og fortsætter:

»Pædagogmedhjælperen kalder hende 'egoist', men alle vuggestuebørn er altså egocentriske. Det kan være, hun er det eneste barn derhjemme og dermed er vant til at få tur først hver gang og først nu skal lære, at det ikke altid er hendes tur først. Men det er ikke noget, som forældrene kan lære hende derhjemme. Det skal hun lære i vuggestuen, hvor der er mange andre børn,« siger John Aasted Halse.

Den adfærd et barn har, har han/hun ikke fra fremmede John Aasted Halse, børnepsykolog

Børnepsykologen påpeger, at der er stor forskel på, hvorvidt der er tale om et vuggestue- eller et børnehavebarn.

»Det er klart, at hvis den adfærd fortsætter i børnehaven, så ville jeg slå alarm. Man skal ikke lære børn, at de bare kan lægge sig ned og græde, hvis deres behov ikke bliver stillet med det samme. Forældrene skal kunne mestre den opgave at gøre børnene mere robuste, så de kan modstå den udfordring at få et nej.«

I dokumentaren hører man et børnehavebarn bruge meget voldsomme skældsord. Siger det noget om opdragelsen?

»Her vil jeg helt klart mene, at der skal tages en dialog med forældrene. Hvor skræmmende det end kan lyde for mange, så lærer børnene mere af, hvad vi gør, frem for hvad vi siger. Den adfærd et barn har, har han/hun ikke fra fremmede. Der er bestemt ingen, der har et genetisk anlæg for at sige 'fucking bøsserøv',« afslutter børnepsykologen.