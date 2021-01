Rikke Winterskov har en frisørsalon i jyske Djursland, og den har været lukket, siden restriktionerne blev skærpet kort før jul.

Men søndag eftermiddag valgte hun at åbne sin frisørpraksis på den måde, at hun nu vil køre ud til sine kunder.

Det er nemlig ikke ulovligt.

Til gengæld er det alt andet end ansvarligt, hvis man spørger Connie Mikkelsen, formand for Fagorganisationen for selvstændige frisører og kosmetikere, DOFK.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Jeg har en masse medlemmer, der er forarget og ikke forstår, hvorfor man gør det. Vi arbejder med en virus, vi ikke kan se, høre eller lugte, og hvis du kører rundt til seks kunder, kan du risikere at smitte seks. Det er fuldstændigt vanvittigt,« siger formanden til det østjyske medie.

Hun understreger samtidig, at folk godt bør kunne vente med en ny frisure, og at det handler om at stå sammen.

Derfor opfordrer Connie Mikkelsen også sine medlemmer til ikke at køre ud til deres kunder.