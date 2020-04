Fagforeningen FOA, der har 173.000 medlemmer, retter nu en skarp kritik af Sundhedsstyrelsens indsats mod coronavirus på landets plejehjem.

Det er ifølge FOA alt for sent, at styrelsen næsten to måneder efter virussens indtog i Danmark krævede, at personalet på plejehjem bærer masker og visirer.

»Det skulle have været retningslinjer fra begyndelsen. Så havde tingene højst sandsynligt også set anderledes ud i dag,« siger sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann med henvisning til, at en tredjedel af corona-dødsfaldene i Danmark er beboere på plejehjem.

Først torsdag 23. april kom styrelsen med nye retningslinjer.

Slet ikke forstand på det?

De nye retningslinjer går på, at personale på plejecentre skal bære masker eller visirer, hvis tæt kontakt ikke kan undgås. Desuden skal lederne af plejecentrene sørge for, at der er nok værnemidler til personalet.

Nu har FOA en mistanke om, at den sene implementering skyldes, at myndighederne ville prioritere de tilgængelige masker og visirer til landets hospitaler.

»Er det, fordi der ikke var nok værnemidler?« spørger Torben Klitmøller Hollmann. Ellers ser han kun én anden forklaring:

»Ændrer Sundhedsstyrelsen retningslinjerne så sent, fordi den overhovedet ikke har forstand på ældreområdet? Det er jo læger, der er ansat i Sundhedsstyrelsen, og de har fokus på sygehusene - så de har måske haft et blindt øje til ældreområdet,« siger Torben Klitmøller Hollmann.

Vi har medlemmer, der har skærmet sig fra deres egen familie i al den her tid, fordi de var bange for at blive smittet og så føre smitten videre til de ældre på plejehjemmene Torben Klitmøller Hollmann, Fagforeningen FOA

Sundhedsstyrelsen skriver i et skriftligt svar, at de ændrede retningslinjer skyldes, at styrelsen løbende er blevet klogere på sygdommen: 'Efterhånden som vi lærer mere om sygdommen, er de efterfølgende blevet mere specificerede og tilpassede til situationen.'

Torben Klitmøller Hollmann forklarer dog, at han i en måned har forsøgt at få ændret retningslinjerne, og han kalder styrelsens ageren for en »slingrekurs«.

»Først kunne man bruge værnemidler, så anbefalede man det, og til sidst skulle man,« siger han og forklarer, hvorfor masker og visirer til personalet ifølge FOA burde have været et krav fra begyndelsen:

»Ældreområdet er et af de allermest sårbare, så her har smitten også de største konsekvenser.«

Skærmer sig fra familien

Fredag kom den nedslående nyhed, at dødsfald blandt plejehjemsbeboere udgør en tredjedel af corona-dødsfaldene i Danmark.

Hvis personalet på landets plejehjem var blevet sikret værnemidler, havde man skabt meget sikrere arbejdsbetingelser for de ansatte, forklarer Torben Klitmøller Hollmann:

»De slappe retningslinjer har skabt unødig usikkerhed på arbejdspladsen for vores medlemmer. Vi har medlemmer, der har skærmet sig fra deres egen familie i al den her tid, fordi de var bange for at blive smittet og så føre smitten videre til de ældre på plejehjemmene.«

