De patienter, der har allermest brug for hjælp, får ikke bedre adgang til den med den sundhedspakke, regeringen tirsdag har præsenteret.

Det mener Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA.

Godt nok skal sundhedsvæsenet have fem milliarder kroner frem til 2030, og der kommer særligt fokus på at forbedre kræftbehandlingen, men hun vurderer ikke, at det er nok.

»Inden regeringen får lagt en plan for, hvilke behandlinger og patienter, regionerne og kommunerne skal prioritere, og hvordan vi løser rekrutteringskrisen og sikrer nok uddannet personale, som jo skal udføre regeringens visioner om bedre kvalitet, er jeg meget bekymret for, at løfter om overholdelse af ventetiderne på kræftområdet, vil ske på bekostning af andre patienter og andre behandlingsområder,« siger Tanja Nielsen.

Her er planen Sådan ser SVM-regeringens sundhedsplan ud: Der afsættes en samlet varig ramme på fem milliarder kroner årligt til sundhedsområdet, der indfases frem mod 2030. De første midler afsættes allerede fra 2023.

I 2023 og 2024 afsættes i alt 400 millioner kroner, som blandt andet udmøntes til den akutte indsats for genopretning af kræftområdet samt til udarbejdelse af det faglige oplæg til Kræftplan V.

Fra og med 2025 afsættes en ramme på 600 millioner kroner årligt til Kræftplan V.

Som en del af den ekstraordinære kræftindsats og Kræftplan V afsættes der 50 millioner kroner i 2024 og 100 millioner fra 2025 og frem til at udvide målgruppen for paragraf 166, så flere kræftpatienter og andre patientgrupper med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandbehandling. Kilde: Sundhedsministeriet

På pressemødet nævnte især udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), hvordan kræftbehandlingen skal tilbage på sporet.

Men FOA-formanden mener, at krisen i sundhedsvæsenet er et resultat af, at der ikke er gjort nok.

»Vi står i en fundamental krise med lange ventetider, stigende ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet, som alle bunder i en manglende prioritering af de enkelte dele af sundhedsområdet og mangel på ressourcer og personale, som langtfra har fulgt med behovet,« siger Tanja Nielsen.

Formanden for Danske Patienter, Klaus Lunding, slår fast, at pengene falder på et tørt sted.

»Vi står i en situation, hvor der mangler sundhedspersonale – både nu og i fremtiden – og den udfordring løses ikke med flere penge,« siger Klaus Lunding, der er formand for Danske Patienter. Foto: Emil Helms Vis mere »Vi står i en situation, hvor der mangler sundhedspersonale – både nu og i fremtiden – og den udfordring løses ikke med flere penge,« siger Klaus Lunding, der er formand for Danske Patienter. Foto: Emil Helms

Men udfordringerne med for få sygeplejersker og læger i sundhedsvæsenet løses ikke med de fem milliarder, påpeger han.



»Vi står i en situation, hvor der mangler sundhedspersonale – både nu og i fremtiden – og den udfordring løses ikke med flere penge. Nu giver man en fornuftig ramme til at lave kloge investeringer i strukturer, teknologi og medicin, som kan lette presset på sundhedsvæsenet og skabe mere kvalitet i behandlingen for patienter,« siger Klaus Lunding.

Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi hos Syddansk Universitet (SDU) peger også på personalemanglen som største udfordring, der ikke er kommet svar på.

»Det store og uløste spørgsmål er, hvordan man skaffer nok sygeplejersker til at imødekomme kapacitetsproblemer i sundhedssektoren,« siger han til Ritzau.