»Det her handler jo om meget mere end en tvillinge-fejde. Det er historien om Jensens Bøfhus og den lille fiskerestaurant om igen. Det handler om den store kommercielle Mikkeller, der tryner den lille selvstændige.«

Sådan lyder den kontante melding fra Jeppe Jarnit Bjergsø, som er tvillingebror til Mikkel Borg Bjergsø - grundlæggeren af det populære verdensomspændende øl-brand 'Mikkeller'.

Selv er Jeppe Jarnit Bjergsø indehaver af øl-mærket Evil Twin, og de senere år er de to brødres forhold til hinanden mildest talt blevet anstrengt.

Og det er ikke blevet bedre af, at Mikkeller nu har valgt at åbne en ølbar på samme adresse, som Jeppe Jarnit Bjergsø var med til at starte en ølbar ved navn 'Himmeriget' for få år siden.

Altså kommer Himmeriget og Mikkellers nye bierstube til at ligge side om side i samme ejendom på Åboulevard i København.

»Mikkeller-koncernen har jo så mange penge, at de kan gøre, hvad de vil. De kunne være åbnet på alle andre adresser i København, så det her er en bevidst provokation og en decideret hetz mod den lille hårdtarbejdende barmand, der kun har én forretning og knokler for at få tingene til at køre rundt,« siger Jeppe Jarnit Bjergsø til B.T.

Selv er han ikke længere medejer af baren Himmeriget, da hans bryggeri har base i New York, og man ifølge amerikansk lov ikke både må brygge øl og distribuere som barejer.

Himmeriget ejes i dag af Rasmus Seidler Krebs, som heller ikke er glad for udsigterne til at have øl-giganten Mikkeller som nabo.

»Det er enormt intimiderende for mig, som har min daglige gang på adressen, at skulle ligge side om side med nogen, der tilsyneladende har et horn i siden på en. Vi er en lille bar med specialøl, som er anerkendt i ølkredse. Og det har de tilsyneladende et problem med. Det er kommet konkret til udtryk ved flere lejligheder og gennem mailkorrespondancer,« fortæller Rasmus Seidler Krebs til B.T.

Han henviser blandt andet til, at Mikkel Borg Bjergsø ifølge ham har set skævt til, at den lille ølbar med plads til knap 50 gæster har valgt at afholde events samtidig med, at Mikkeller har holdt ølfestival. At Himmeriget så at sige har lukreret på, at der i den uge i forvejen var mange internationale ølentusiaster i København.

Afviser 'usande beskyldninger'

Ifølge Mikkel Borg Bjergsø og Mikkeller-koncernen har den nye baråbning intet at gøre med et ønske om at provokere den nye nabo.

Han forklarer, at han aldrig kunne drømme om at smide fem millioner kroner efter etablering af en bar blot for at provokere eller stjæle kunder. Eller drive bar et sted, hvor han på forhånd vidste, der ville opstå en nabostrid.

Det er ifølge Mikkel Borg Bjergsø en type lokale, som Mikkeller-koncernen har ledt efter længe. Og desuden ser han det kun som en fordel, at de to ølbarer ligger side om side.

»Jeg er sikker på, at det vil skabe en synergieffekt, når de to ølbarer ligger lige ved siden af hinanden. Det vil tiltrække øl-entusiaster fra både København, resten af Danmark og udlandet,« siger han.

Og til kritikken om, at han ønsker at tryne de mindre forretninger i branchen, lyder det:

»Det er decideret forkert og usandt. Det har intet på sig, og det er bestemt ikke et ønske, vi har. Vi tager tværtimod initiativer, som er inkluderende og samarbejdende med de mindre steder, « siger Mikkel Borg Bjergsø.

Han er også ked af de påstande om, at Mikkeller skulle have mistet anseelse blandt ølentusiaster. Tværtimod.

»Det er bestemt ikke det, jeg oplever. Så vidt jeg ved, er vores ratings højere end Evil Twins. Vi har solgt 12.000 billetter til vores ølfestival her i København til maj. 85 procent af billetterne er købt af øl-entusiaster fra udlandet. Vi har mange kunder, som er meget glade for det, vi laver,« siger Mikkeller-grundlæggeren.

Tvivl om klausul

Ifølge Mikkel Borg Bjergsø, havde Himmerigets ejer faktisk muligheden for at forhindre naboskabet.

»Himmerriget havde en klausul mod, at der blev åbnet andre ølbarer i samme karré i sin lejekontrakt. Den gik de med til at ophæve, da vi forhandlede om et lejemål i ejendommen.«

Derfor er han uforstående overfor, at Himmerigets ejer og hans bror nu italesætter det som et problem.

Den udlægning kan Jeppe Jarnit Bjergsø ikke genkende. Han mener ikke, der har været mulighed for at forhindre Mikkeller i at flytte ind.

»Det er jo en decideret løgn. Rasmus og Himmeriget er aldrig blevet stillet over for en sådan klausul. Han havde selvfølgelig valgt at bruge den, hvis han havde. Det er faktisk første gang, jeg hører om en mulig klausul.«

Rasmus Seidler Krebs fortæller, at han modsat Mikkeller ikke har medarbejdere, som kan nærlæse kontrakter og alt muligt andet. Men at han heller ikke er blevet præsenteret for eller blevet gjort opmærksom på en sådan klausul i lejekontrakten.

Ejendomsfirmaet Fokus Asset Management har ikke ønsket at oplyse overfor B.T., hvad der er op og ned i henhold til en eventuel klausul i lejekontrakten.