»Bliv væk«.

Sådan er den kontante besked fra vores naboer fra Sverige.

For ligesom i Danmark kæmper svenskerne også med coronavirussen, og alene tirsdag blev der konstateret over 7.000 nye smittetilfældet.

Men der er ét stor forskel på de to lande lige nu.

I Sverige har man nemlig ikke lige så hårde restriktioner, hvilket blandt andet betyder, at man ikke skal bære mundbind i Sverige, og at man sagtens kan tage på restaurant eller bar.

Det kan derfor være fristende for eksempelvis en københavner at tage turen over Øresundsbroen for at sætte sig på en restaurant uden mundbind.

Men det er svenskerne bestemt ikke interesseret i, fortæller DR.

»Lokalpolitikerne beder danskerne om at blive væk, for hvis der er noget, de ikke har brug for lige nu, er det restauranthungrende københavnere, der betyder mere trængsel – og fører ny, potentiel smitte med sig,« siger DR's Europa-korrespondent Anna Gaarslev til det nationale medie.

Den seneste uge er 324 svenskere døde efter mødet med covid-19, og i flere byer er man nervøse for, om hospitalsvæsnet snart bliver for presset.

I Stockholm har man eksempelvis en såkaldt belægningsprocent på 99, hvilket med andre ord betyder, at nærmest alle intensivpladser er taget.