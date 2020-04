Ildrøde hænder, der brænder og svier. Tør hud, der sprækker. Og blødende knoer. De danske skoleelever har fået håndvask på skoleskemaet, og det kan mærkes.

Både på Astma og Allergi Danmarks rødglødende rådgivningslinje og hjemme hos mange børnefamilier.

I fredags kom Nynne hjem fra første dag tilbage i 3. klasse. Med blødende knoer. Som så mange andre i den alder, havde også Nynne gjort, præcis hvad hun var blevet bedt om.

Og dermed havde hun i løbet af skoledagen fredag vasket hænder et sted mellem 10 og 12 gange i de obligatoriske to minutter per gang - som instruktionsvideoerne anviser.

Nynnes hænder efter én dag tilbage i skole. »Og det var efter, de var blevet smurt,« siger hendes mor.

»Blodet løb ned af hendes hænder. Det var jo kun efter én dag i skolen. Hvad så i næste uge, når hun har været fem dage i skole? Det går jo ikke,« fortæller Nynnes mor Mathilde, som derfor både har talt med Nynnes lærer og investeret i en ‘usynlig handske’, som man bruger i sundhedsvæsenet.

B.T. har tidligere søndag skrevet om 8-årige Konrad, der efter to dage i skolen kom hjem med så smertefulde hænder, at han ikke har grædt så meget, siden han brækkede sin arm.

En historie, som mange af B.T.s brugere på Facebook kan genkende:

Camilla Møller skriver i en kommentar: ‘Ærgerligt, man ikke kan lægge et billede op. Min datters hænder var desværre 10 gange værre end Konrads hænder. De var ildrøde, de brændte og sved.’

Camilla Møllers datters hånd.

Malene Jensen skriver: ‘Min datters hænder bløder til trods for, at vi smører med creme flere gange om dagen. Har måtte få noget på recept for at tage nogle af smerterne.’

Ifølge Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark, Anne Holm Hansen, har de da også måttet udvide rådgivningstelefonens åbningstider, fordi de får så mange henvendelser om især udsatte hænder. En af dagene havde de på blot en time modtaget 80 opkald.

Astma-Allergi Danmark opfordrer til, at vi naturligvis følger retningslinjerne og vasker hænder oftere, end vi plejer.

»Men vi skal vaske vores hænder strategisk og ikke gå i panik og vaske dem hele tiden. Der er ingen grund til, at de automatisk vasker hænder én gang i timen, hvis de ikke har rørt ved noget, hvor det giver mening,« siger Anne Holm Hansen.

Av av, Konrad på otte år er ked af det, fordi hans hænder er røde og gør ondt. Det skyldes, at han har vasket hænder rigtig mange gange her under pandemien. Nu går det lidt bedre, da han bruger store mængder creme.

Derudover kan man i stedet for nogle af de mange håndvask bruge sprit, så man undgår, at hænderne skal udsættes for vand og sæbe hver gang.

»Og så skal man sørge for at tørre hænderne grundigt og bruge en rigtig fed håndcreme efter behov,« siger hun.

For nogen kan det være flere gange om dagen, mens andre kan nøjes at smøre med en fed creme på inden sengetid, som kan trænge ind i løbet af natten.

De tørre hænder er nemlig noget, vi skal tage seriøst. Udover smerten, er en udtørret hud også mere modtagelig overfor f.eks. bakterier og kemi. Derfor er det med de hyppige håndvask lige nu ekstra vigtigt, hvilke produkter man dels vasker sine hænder i, og dels hvilken creme man efterfølgende bruger.

»Det er helt afgørende, at det f.eks. er produkter uden parfume. Gå efter den blå krans, så ved du, at produktet er gennemtestet i fht. f.eks. udvikling af allergi,« siger Anne Holm Hansen.

Er der tale om decideret børneeksem, som blusser op på grund af de hyppigere håndvask, skal man kontakte sin hudlæge.

»Ellers skal man bruge sin sunde fornuft og vaske hænder, når det er relevant - lige nu mere end man plejer - og sørge for at smøre ind i creme,« siger hun.

På Astma og Allergi Danmarks rådgivningslinjer kan man desuden få mere individuel rådgivning til de udsatte hænder, hvis det er nødvendigt.