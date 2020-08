Beskeden til håndværkeren Jackie Jakobsen var klar og tydelig. ‘På næste station skal du stå af,’ lød det fra togføreren.

Håndværkeren, der var på vej til arbejde, havde som den eneste i S-toget lørdag morgen ikke mundbind på. B.T. befandt sig ved siden af den togrejsende, da han fik at vide, at han ikke kunne rejse med videre.

Uden protest accepterede Jackie Jakobsen påbuddet fra den DSB-ansatte og var klar til at forlade kupeen. Men på et øjeblik vendte situationen sig, da en medpassager brød ind og tilbød ham hjælp.

Kravet om mundbind i den offentlige transport trådte i kraft ved midnat, men det havde Jackie Jakobsen misforstået. Han troede først, det ville gælde fra søndag, forklarede han efterfølgende til B.T.

»Jeg går ikke så meget op i mundbind. Jeg er håndværker og er vant til at have mundbind på og har masser af mundbind derhjemme af arbejdsmæssige årsager. Man tænker bare ikke lige over, at man skal have det på i toget.«

Jackie Jakobsen er skeptisk over for nødvendigheden af mundbind, og derfor byder det ham imod, at han skal sidde maskeklædt til og fra jobbet.

»Jeg synes, det er noget pjat. Der er ikke nogen fysiske beviser på, at det hjælper at have mundbind på.«

At Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har forklaret, at mundbind er med til at reducere smitterisikoen gør ikke indtryk.

Jackie Jakobsen fik et mundbind fra en medpassager, da han var ved at blive smidt af toget. Vis mere Jackie Jakobsen fik et mundbind fra en medpassager, da han var ved at blive smidt af toget.

»Jeg tror ikke på alt, hvad de (myndighederne, red) siger og alt, hvad de lukker ud. Jeg er meget kritisk overfor alt, hvad de siger om det her og de ting, der foregår lige nu,« sagde han og fortsatte:

»Jeg synes, det er irriterende at have maske på. Jeg har maske på hver dag på arbejde, så jeg gider ikke også at skulle have maske på, når jeg har fri.«

Jackie Jakobsen har dog i sinde at have mundbind på fremover, så han ikke igen bliver forvist fra toget. Og han er taknemmelig for den hjælp, han fik lørdag morgen.

Den udstrakte hånd kom uopfordret fra medpassageren Karen Busch Nielsen. Hun overværede seancen, da togføreren helt efter bogen bad Jackie Jakobsen om at forlade toget.

»Jeg kunne bare se, at han havde glemt sit mundbind, og at han var ved at blive bedt om at stå af. Så tænkte jeg, at jeg har et ekstra, og at jeg godt kan hjælpe,« sagde skolelæreren, der var på vej til Hovedbanegården for derefter at skifte til et tog til Jylland.

Jackie Jakobsen anerkendte omtanken fra sin medrejsende.

»Det er positivt, synes jeg. Så er man fri for at stå af toget og komme for sent på arbejde,« sagde han.

Karen Busch Nielsen har modsat Jackie Jakobsen stor tillid til Sundhedsstyrelsen og regeringen.

Karen Busch Nielsen reagerede hurtigt, da en medpassager blev bedt om at forlade toget, fordi han ikke havde mundbind på. Vis mere Karen Busch Nielsen reagerede hurtigt, da en medpassager blev bedt om at forlade toget, fordi han ikke havde mundbind på.

»Det er underligt at se i Danmark (at folk bærer mundbind, red), det synes jeg da, men så er det jo heller ikke værre.«

»Jeg er egentlig ikke bange, men jeg kan jo høre vores myndigheder sige, at vi skal passe rigtig meget på, og så gør jeg det. Det stoler jeg på, er det rigtige.«

Derfor var Karen Busch Nielsen heller ikke sen til at give et af sine mundbind fra sig.

»Vi skal have det her corona væk, så jeg ville gerne hjælpe.«